“Boca hace 18 años que no gana una final internacional”: la picante chicana de Eduardo Domínguez antes de la Sudamericana

El entrenador de Atlético Mineiro calentó la previa del partido decisivo en Barranquilla y apuntó contra la sequía internacional del Xeneize. Además, aseguró que su equipo llegará preparado para pelear por el título.

Hoy 11:43

Eduardo Domínguez comenzó a jugar la final de la Copa Sudamericana fuera de la cancha. El entrenador de Atlético Mineiro lanzó una picante declaración contra Boca Juniors, al recordar los años que lleva el Xeneize sin conquistar un título internacional, y buscó trasladarle la presión de cara al encuentro decisivo del sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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Las declaraciones llegaron después del empate 0-0 frente a Mirassol, por la fecha 34 del Brasileirao, en medio de una racha de siete partidos sin victorias para el conjunto brasileño.

Consultado sobre las finales continentales que Atlético Mineiro perdió en los últimos años, el técnico argentino respondió con una comparación que rápidamente encendió la previa.

“Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, disparó Domínguez.

El exentrenador de Estudiantes de La Plata también hizo referencia al reciente título conseguido por el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que se quedó con la tabla anual del fútbol argentino.

“Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”, agregó.

Domínguez reconoció el favoritismo de Boca

Más allá de sus declaraciones, el entrenador de Atlético Mineiro destacó la jerarquía del conjunto argentino, que llega a la definición continental después de golear 3-0 a Banfield y clasificarse a la final de la Copa Argentina.

“Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores”, reconoció.

Además, resaltó la fortaleza económica de la institución, la experiencia de su entrenador y la calidad de sus futbolistas, aunque dejó en claro que su principal preocupación pasa por el rendimiento de su propio plantel.

En ese sentido, también marcó las diferencias entre los calendarios de ambos países y el desgaste que acumuló el equipo brasileño durante la temporada.

“Hay una gran diferencia. La competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa. Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52”, explicó.

El mensaje de Atlético Mineiro antes de la final

A pesar de que el Galo atraviesa una serie de siete encuentros sin ganar, Domínguez se mostró conforme con el compromiso de sus dirigidos y destacó que el equipo consiguió mantenerse competitivo en distintas competencias.

“Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien”, sostuvo.

También valoró la actuación de sus futbolistas frente a Mirassol, pese a que el encuentro terminó sin goles, y aseguró que el grupo llegará en condiciones de disputar el título.

“Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer”, afirmó.

Finalmente, el entrenador dejó una advertencia de cara al enfrentamiento con Boca.

“Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo”, expresó.

De esta manera, Eduardo Domínguez le puso temperatura a la previa de la final de la Copa Sudamericana, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con un título continental en juego.