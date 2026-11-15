Tenerife volvió a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel: homenajes, emoción y un gol con dedicatoria especial

El regreso a la actividad estuvo marcado por gestos conmovedores, una ovación unánime y un recuerdo que acompañó a todo el estadio en el partido contra AD Ceuta en la Segunda de España.

Hoy 12:30

El fútbol volvió al estadio Heliodoro Rodríguez López, pero esta vez el resultado quedó en segundo plano. Tenerife disputó su primer partido después de la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel, en una jornada cargada de emoción, homenajes y muestras de cariño que tuvieron al futbolista como protagonista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro frente a AD Ceuta, correspondiente a la Segunda División de España, estuvo atravesado por el dolor que todavía permanece en el plantel y entre los hinchas, quienes aprovecharon el regreso a la actividad para recordar al atacante.

Uno de los primeros gestos llegó desde el equipo visitante, cuyos integrantes depositaron un ramo de flores en la puerta 9 del estadio, un lugar que se convirtió en un espacio de homenaje al futbolista.

Allí también se encuentra un mural realizado por el artista urbano Erik Air, quien retrató a De Miguel con los brazos abiertos, reproduciendo una de sus celebraciones más recordadas durante la campaña que permitió el regreso del Tenerife al fútbol profesional.

Un minuto de silencio y una ovación que emocionó al estadio

La previa del encuentro estuvo marcada por diferentes gestos de reconocimiento. Después del calentamiento, los futbolistas de Tenerife formaron un círculo de unidad, encabezado por el capitán Enric Gallego, en una imagen que reflejó el difícil momento que atraviesa el vestuario.

Posteriormente, ambos equipos ingresaron al campo de juego junto al cuerpo arbitral con camisetas que llevaban el nombre de Jesús de Miguel.

Otro de los momentos más conmovedores se produjo cuando el capitán del conjunto local depositó una corona de flores en el sector donde el delantero había sufrido el trágico golpe con Jesús Owono, arquero del Andorra que recibió una sanción de 12 partidos de suspensión.

El homenaje continuó con un minuto de silencio que fue respetado por todo el estadio. Al finalizar, una intensa ovación acompañó el recuerdo del futbolista y marcó el comienzo de una jornada especialmente sensible para los presentes.

El homenaje en el minuto 9 y un gol con una dedicatoria especial

La emoción volvió a hacerse sentir cuando el reloj marcó los 9 minutos, en referencia al número de camiseta que utilizaba Jesús de Miguel.

Desde la tribuna Popular, los hinchas desplegaron una bandera con la inscripción “Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul”, mientras que las tribunas comenzaron a cantar “De Miguel te quiero”, una adaptación de una conocida canción que forma parte del repertorio de los simpatizantes.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos todavía estaba por llegar.

Cuando Nacho Gil convirtió el primer gol de Tenerife, el futbolista no pudo contener las lágrimas durante el festejo. Inmediatamente, levantó y exhibió la camiseta de su compañero fallecido, dedicándole el tanto ante la ovación del estadio.

La escena reflejó el profundo impacto que provocó la pérdida del delantero dentro del plantel y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la jornada.

De esta manera, Tenerife volvió a competir en medio del dolor, acompañado por sus hinchas y por una serie de homenajes que mantuvieron presente la memoria de Jesús de Miguel.

Entre aplausos, canciones, flores y lágrimas, el estadio Heliodoro Rodríguez López vivió una jornada en la que el fútbol fue mucho más que un resultado.