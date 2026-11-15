Desmantelada red de abuso infantil en Jujuy tras operativos internacionales

La Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó a cabo allanamientos en Jujuy, Buenos Aires y Santa Cruz, deteniendo a dos personas y secuestrando 122 dispositivos tecnológicos como parte de la Operación BOA, una iniciativa internacional contra el abuso sexual infantil.

Hoy 14:23

Jujuy ha sido un punto crucial en la reciente Operación BOA, que ha facilitado una serie de allanamientos en diversas provincias argentinas. Esta operación internacional busca desmantelar redes transnacionales dedicadas a la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) a través de aplicaciones de mensajería. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ha liderado los operativos en coordinación con organismos internacionales, resaltando la importancia de la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia.

La investigación, que abarca diez países y es liderada por la Policía Nacional de España y el Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol (AC3), ha permitido la detención de dos individuos en Argentina, así como el secuestro de 122 dispositivos tecnológicos. Estos dispositivos, que incluyen laptops y teléfonos móviles, son esenciales para continuar con la investigación y el análisis de datos electrónicos relacionados con la tenencia y distribución de contenido ilegal.

El enfoque metódico en el entrecruzamiento de datos y evidencia electrónica ha sido fundamental para identificar a usuarios argentinos implicados en estas actividades delictivas. Gracias a este enfoque, se llevaron a cabo allanamientos en Jujuy, Buenos Aires y Santa Cruz, donde Jujuy emergió como una de las principales localidades objetivo.

La colaboración entre distintos cuerpos de seguridad, como la Gendarmería Nacional Argentina, ha sido vital durante los operativos, demostrando la efectividad de la cooperación interfuerzas en la lucha contra delitos que cruzan fronteras. Esta sinergia ha permitido no solo la detención de sospechosos, sino también un impacto significativo en la circulación de contenido ilegal en línea.

La detención de personas vinculadas a estas redes es un avance notable en la protección de niños y adolescentes frente a la explotación sexual digital. Las acciones ejecutadas el 28 de abril, que incluyeron cuatro allanamientos simultáneos dirigidos por la fiscal María Emilia Curten Haquim, ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad en su rol de prevención y acción efectiva contra estos crímenes.

La importancia de esta operación no solo radica en las detenciones realizadas, sino también en el mensaje de que la lucha contra el abuso sexual infantil en el entorno digital es una prioridad para las autoridades. La respuesta coordinada entre diferentes organismos y la participación de múltiples países subrayan la urgencia de abordar este problema global que afecta a sociedades enteras.