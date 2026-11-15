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Balearon en la cara a una niña de 13 años y sospechan que fue por una disputa familiar

La adolescente estaba en el patio de su casa, en Tres de Febrero, cuando recibió un disparo que le hirió un ojo. Permanece internada en el Hospital Garrahan.

Hoy 14:29

Una niña de 13 años fue baleada en la cara mientras se encontraba en el patio de su casa en el barrio Villa Esperanza, partido bonaerense de Tres de Febrero.

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Su mamá contó a la policía que todo se habría producido durante una pelea con otra familia por la disputa de un terreno. No hay sospechosos detenidos hasta el momento.

Según informó el medio local Mi periódico, todo sucedió cuando la chica estaba en su casa y de repente fue alcanzada por un disparo de arma de fuego. La bala ingresó por el pómulo izquierdo y terminó en la zona del ojo derecho.

Los familiares de la víctima la trasladaron de inmediato al Hospital Bocalandro, donde recibió la primera atención médica, y luego fue derivada al Hospital de Pediatría Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con las primeras declaraciones, la madre de la nena habría manifestado que todo ocurrió en medio de una disputa con otra familia por un terreno dentro del barrio.

Los policías de la Comisaría Tres de Febrero 11ª intentan identificar al autor del disparo. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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