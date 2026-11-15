Bélgica goleó a Italia y lo dejó afuera de la UEFA Nations League

En plena reconstrucción y tres días después de ganarle a Francia, al equipo de Mancini le alcanzaba con un empate, pero tuvo una mala noche y cayó 4-1: quedó tercero en su grupo. Los belgas pasaron segundos.

Hoy 18:44

Italia sufrió un duro golpe en la UEFA Nations League al caer frente a Bélgica 4 a 1 en Bruselas y quedar eliminada de la competencia. El equipo dirigido por Roberto Mancini llegaba como líder del Grupo A1 y con la ventaja de que una igualdad le alcanzaba para avanzar a los cuartos de final, pero no logró sostener su buen momento.

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La Azzurra venía de conseguir una importante victoria ante Francia en Milán, aunque esta vez mostró una versión muy diferente. Pese a comenzar en ventaja gracias a un gol de Pio Esposito, el conjunto italiano no pudo mantener el resultado y sufrió la remontada de los belgas.

Bélgica encontró la diferencia a partir del dominio del mediocampo, con destacadas actuaciones de Roméo Lavia, Kevin De Bruyne y Youri Tielemans. Además, la velocidad de Jérémy Doku, autor de un golazo, fue determinante para complicar a la defensa visitante.

Italia sintió la ausencia de Davide Frattesi y tuvo dificultades para recuperar la pelota. Ni Sandro Tonali ni Nicolò Barella lograron imponer condiciones, mientras que el ingreso de varios futbolistas jóvenes tampoco alcanzó para modificar el desarrollo del encuentro.

Con esta derrota, Italia cerró su participación en la Nations League con tres triunfos, un empate y dos caídas. Ahora, Mancini deberá continuar con la reconstrucción de un seleccionado que apuesta por una nueva generación de jugadores, con el objetivo de recuperar protagonismo internacional.