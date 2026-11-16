El analista político Alejandro Marchesán reflexionó en Radio Panorama sobre el impacto de la visita de León XIV a la Argentina. Si bien destacó la esperanza que despertó en la sociedad, cuestionó la falta de autocrítica de la dirigencia política y advirtió sobre la necesidad de construir liderazgos más moderados y humanos.

Hoy 10:41

El licenciado Alejandro Marchesán, analista político y especialista en coaching ontológico, dialogó con Radio Panorama y compartió su mirada sobre el impacto de la visita del papa León XIV a la Argentina. Si bien destacó el entusiasmo que generó entre los argentinos, consideró que el mensaje del Sumo Pontífice tuvo una repercusión mucho menor en la dirigencia política.

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Durante la entrevista, Marchesán resaltó la importancia de la visita papal y su vínculo con el legado de Francisco. “El impacto ha sido muy grande a nivel sociedad”, expresó, y aseguró que conversó con personas que recuperaron el entusiasmo y la esperanza a partir de este acontecimiento.

Sin embargo, fue crítico al analizar sus efectos sobre el escenario político nacional. “Desde el punto de vista sociopolítico, me parece que el impacto es menor, porque es tan grande la cocina nuestra en este país que ni la visita del Papa modifica la aguja de los intereses y de las mezquindades”, sostuvo.

La falta de autocrítica de la dirigencia política

Marchesán consideró que uno de los principales problemas de la Argentina es la dificultad de sus dirigentes para reconocer errores y aprender de ellos. “La autocrítica no es una cualidad de nosotros como sociedad y mucho menos como liderazgo”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la postura de quienes creen tener todas las respuestas y no están dispuestos a escuchar otras perspectivas. “A la dirigencia, especialmente política, le cuesta aprender. ¿Por qué le cuesta aprender? Porque cree que sabe todo”, advirtió.

El especialista señaló que esta situación no se limita a la política, sino que también se observa en organizaciones empresariales y religiosas, donde la falta de autocrítica dificulta la posibilidad de generar cambios.

“Ya no necesitamos más salvadores”

Consultado sobre las alternativas políticas que podrían surgir de cara a las elecciones de 2027, Marchesán planteó la necesidad de abandonar los extremos y avanzar hacia una dirigencia capaz de combinar gestión, equilibrio y sensibilidad social. “Lo ideal sería que empecemos de una vez y por todas a transitar un sendero de mesura”, señaló.

En esa línea, cuestionó tanto los excesos del populismo como los de un pragmatismo económico que, según su interpretación, puede generar sufrimiento social.

“Nosotros ya no necesitamos más salvadores, nosotros necesitamos líderes y gestores sustentables, no perfectos, pero sí con una suerte de coherencia”, remarcó.

Además, consideró que la ciudadanía necesita “un lenguaje, un discurso y una práctica más humanizante, más humana que nunca”, acompañados por dirigentes con capacidad para gestionar los problemas del país.

Su análisis sobre Milei y las elecciones de 2027

Marchesán también se refirió al escenario político de cara al próximo año y consideró que el gobierno de Javier Milei podría modificar su estrategia electoral, pasando de una construcción de poder centralizada a una mayor colaboración con las estructuras provinciales.

Según su interpretación, La Libertad Avanza podría acompañar a distintos gobiernos locales con el objetivo de fortalecer los acuerdos territoriales de cara a las elecciones presidenciales. Se trata de una lectura política del especialista y no de acuerdos electorales confirmados.

Por otra parte, reflexionó sobre la necesidad de contar con dirigentes capaces de comprender los problemas generales de la Argentina y actuar sobre las necesidades concretas de la población. “Un estadista mira lo global, pero actúa sobre lo local”, expresó.

Finalmente, Marchesán insistió en que el país necesita liderazgos más mesurados, coherentes y humanos, capaces de superar las confrontaciones y transformar las expectativas sociales en acciones concretas.