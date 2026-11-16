EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:17

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 17 de noviembre: de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui y sus zonas rurales aledañas (dpto. Atamisqui); de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Bandera y de 17:00 a 20:00 hs afectando a las localidades de El Caburé y sus zonas rurales aledañas.

Miércoles 18 de noviembre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de la ciudad de Ojo de Agua (barrio 1° de mayo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrio Canalito) y a la localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y Santo Domingo (barrio El Timbo) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Los Juries y su zona rural aledaña.