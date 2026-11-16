La increíble historia del pan dulce navideño que estuvo marcado por una insólita prohibición de la Iglesia

Detrás de uno de los dulces más tradicionales de la Navidad se esconde una curiosa historia de hace más de 500 años.

Hoy 09:54

Con la llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el pan dulce vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de las mesas familiares. Sin embargo, pocos conocen la curiosa historia del Stollen alemán, una preparación tradicional que tiene más de cinco siglos de antigüedad y cuya receta estuvo marcada por una prohibición de la Iglesia católica.

Originario de Dresde, Alemania, este pan dulce se caracteriza actualmente por su masa tierna, frutas secas, pasas de uva, almendras y especias. Pero en sus comienzos era muy diferente: durante la Edad Media, los panaderos tenían prohibido utilizar manteca y leche en su elaboración debido a las restricciones religiosas del período de Adviento.

En aquella época, el Adviento era considerado un tiempo de ayuno y abstinencia, por lo que las preparaciones debían ajustarse a normas estrictas. Así, el Stollen se elaboraba principalmente con harina, agua y levadura, dando como resultado un pan mucho más seco y sencillo que el actual.

Una de las primeras referencias documentadas de esta especialidad aparece en 1474, en una factura del hospital de San Bartolomé de Dresde, donde se lo mencionaba como un alimento destinado al período de ayuno.

La intervención del Papa que cambió para siempre la receta

La prohibición de utilizar manteca provocó el descontento de los panaderos de Sajonia, quienes consideraban que las limitaciones afectaban considerablemente el sabor y la textura del producto.

Ante esta situación, Ernesto de Sajonia y su hermano Alberto impulsaron gestiones ante las autoridades de la Iglesia para conseguir una excepción que permitiera incorporar ese ingrediente.

Después de varias décadas de solicitudes, el papa Inocencio VIII autorizó el uso de manteca mediante un documento conocido como Butterbrief, cuya traducción es “Carta de la Manteca”, emitido alrededor de 1490.

La decisión representó un cambio fundamental para los panaderos, que finalmente pudieron enriquecer la masa y elaborar un producto mucho más sabroso.

Con el paso de los años, la receta fue incorporando pasas de uva, almendras, frutas confitadas y distintas especias, hasta transformarse en el tradicional pan dulce navideño alemán.

Stollen alemán

De un pan de ayuno a un símbolo de la Navidad

Hacia 1530, la preparación comenzó a conocerse como Christstollen, nombre que consolidó su vínculo con las celebraciones navideñas.

Su popularidad creció especialmente en la región de Sajonia, donde llegó a convertirse en un alimento tradicional de las celebraciones de la nobleza.

Uno de los episodios más curiosos ocurrió en 1730, cuando Augusto el Fuerte, gobernante de Sajonia, encargó la elaboración de un Stollen gigante de aproximadamente 1.800 kilos para una celebración con unos 24.000 invitados.

Aquella preparación extraordinaria reflejó la importancia que el pan dulce había adquirido dentro de la cultura alemana.

Una tradición que continúa vigente después de 500 años

En la actualidad, el Dresdner Christstollen es considerado una de las especialidades navideñas más representativas de Alemania y cuenta con una indicación geográfica protegida de la Unión Europea desde 2010.

Esta distinción garantiza que los productos comercializados bajo esa denominación cumplan determinados requisitos de origen y elaboración vinculados con la región de Dresde.

Su receta tradicional conserva ingredientes como manteca, pasas, almendras, frutas confitadas y especias, además de una característica cobertura de manteca y azúcar impalpable.

De esta manera, lo que comenzó como un sencillo pan de ayuno terminó convirtiéndose en uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad europea, con una historia que demuestra cómo una prohibición religiosa y la posterior intervención de un Papa cambiaron para siempre una receta que sigue vigente más de cinco siglos después.