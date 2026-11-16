Luis Caputo anticipó un 2027 más tranquilo y aseguró que Milei puede ganar en primera vuelta

El titular de Economía expresó su confianza en el rumbo del Gobierno y en las perspectivas electorales del oficialismo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a las elecciones del próximo año. Si bien se trata de la principal fuente de incertidumbre para el mercado, el funcionario se mostró confiado de que el presidente Javier Milei será reelecto en primera vuelta. “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, afirmó.
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En declaraciones radiales, el titular del Palacio de Hacienda comentó que su "sensación" es que el kirchnerismo "no va a ser una alternativa" para los comicios del próximo año, "independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos".
Y enfatizó: "Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo; para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”. De todas maneras, Caputo atribuyó la suba del riesgo país a factores de shock externo, pero también “riesgo kuka”, es decir, al regreso del kirchnerismo, una posibilidad que es el "temor de mucha gente".
De hecho, tanto el shock externo por la guerra en Medio Oriente como un potencial regreso del kirchnerismo fueron los motivos por los cuales, según Caputo, no se cumplió su proyección de que los "mejores 18 meses de las últimas décadas" no se dieron. "Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más", reconoció durante una entrevista en Radio Mitre.
“Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”, sostuvo Caputo.
En cuanto a la coyuntura local, afirmó que “no hay 'riesgo Milei'". Al contrario, afirmó que el riesgo país "sube por el temor a que no esté Milei". Sin embargo, le encontró un "costado positivo" a esa situación. "Subió el riesgo país y no solo el dólar no subió, sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, argumentó.
Sostuvo que eso "antes era impensado y demuestra la robustez del programa y lo que cambió respecto de 2025". Aseguró que el 2027 será "más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido".