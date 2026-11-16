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Marcelo Véliz llevó tranquilidad tras el accidente: "Estamos sanos y salvos"

A través de su hijo Gonzalo, el cantante hizo llegar un audio a Radio Panorama en el que confirmó que todos se encuentran bien luego de los estudios médicos y agradeció las muestras de preocupación.

Hoy 10:02

Luego del fuerte accidente que protagonizó la combi en la que viajaba junto a sus hijos y parte de su equipo de trabajo en Tucumán, Marcelo Véliz envió un mensaje de audio a Radio Panorama para llevar tranquilidad a sus seguidores y a toda la comunidad santiagueña.

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El mensaje llegó a través de su hijo Gonzalo Véliz, quien fue el encargado de compartir las palabras del cantante con el medio.

"Queridos amigos Soy Marcelo Véliz y quiero hacerle llegar a toda la amable audiencia, parientes, vecinos y amigos, gracias a Dios hemos salido todos muy bien de los estudios que nos hemos realizado", expresó.

Además, recordó la magnitud del siniestro y agradeció haber salido con vida: "Ha sido un tremendo accidente y nuevamente agradecemos a Dios que estamos sanos y salvos".

Finalmente, pidió que hicieran llegar su saludo a los santiagueños: "Haganle llegar a toda la comunidad de Santiago del Estero un abrazo muy grande y bendiciones".

De esta manera, el cantante llevó tranquilidad en medio de la preocupación que generó el vuelco. Según se informó, los integrantes del grupo ya están regresando a la provincia para continuar con sus cuidados médicos.

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