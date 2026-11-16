Por irregularidades y falsificaciones, ANMAT prohibió varios insumos médicos

La disposición alcanza a una serie de productos sin autorización y establece restricciones para una empresa farmacéutica.

Hoy 10:39

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos por falsificaciones e irregularidades en el etiquetado. A través de cuatro disposiciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el organismo nacional instó a que las empresas responsables obtengan las habilitaciones nacionales requeridas para operar.

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En primer lugar, la Disposición 7249/2026 determinó la restricción de un alcohol etílico tras recibir varias denuncias por el producto. Rotulado como “Fresh & Clean” y en la categoría desinfectante, no contaba con registro ante la Anmat. Asimismo, los dueños de la firma FANC S.A., responsable del artículo, declararon que no habían consultado por la elaboración y comercialización.

De esta forma, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Deygmps) prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

Lo mismo ocurrió con el producto “DYSPORT 500, Certificado N° 49.853”, que recibió una denuncia de la empresa Galderma Argentina S.A. por su venta irregular. Según advirtió el organismo en la Disposición 7207/2026, pudieron constatar que se trataba de una unidad falsificada: no tenía el logo de la firma ni información de trazabilidad y el número de lote consignado no correspondía a uno de fabricación válido para el mercado argentino.

Al contener toxina botulínica tipo A, se desconocen sus condiciones de fabricación, composición real y elaborador, por lo que puede tener un “riesgo para la salud de los potenciales pacientes”.

A su vez, la Anmat recibió la denuncia por un producto rotulado como aceite de cannabis “Canna Oil”, supuestamente indicado para tratar diagnósticos como dolores crónicos, fibromialgia, cáncer o tumores, epilepsia, VIH, Alzheimer, Parkinson, autismo, entre otros. El producto no contaba con un registro habilitado ante el organismo, por lo que se avanzó con la prohibición de su uso, comercialización y distribución en todo el país hasta que obtengan su correspondiente autorización sanitaria.

Con la firma del titular, Luis Eduardo Fontana, el organismo nacional también advirtió haber recibido denuncias que informaron sobre la prohibición del uso de extractos de tejidos nerviosos animales debido al riesgo que pueden tener de enfermedades neurodegenerativas transmisibles.

En este sentido, analizaron un principio activo rotulado como “Monosialogangliósidos de corteza cerebral” (comercializados bajo la denominación genérica de gangliósidos) e informaron que se vendía para tratar patologías como diabetes, alcoholismo, entre otros, así como en el manejo en fase aguda de lesiones cerebrovasculares (ACV).

La Disposición 7250/2026, de esta forma, estableció que todas las especialidades que contengan Monosialogangliósidos como principio activo podrían tener un riesgo “significativo” asociado de desarrollar “eventos inmunológicos graves” y prohibió su comercialización.

La Anmat también le prohibió a una empresa operar fuera de la provincia de Buenos Aires por no contar con habilitación nacional. Se trata de la firma KINFARMA, que a través de la Disposición 7338/2026 de este lunes quedó limitada a cumplir la reglamentación dentro del territorio bonaerense.

Según advirtieron desde el organismo, la empresa —radicada en Villa Adelina— no poseía registro ante la Anmat para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos ni productos médicos.

La medida no dispone el cierre del establecimiento ni la suspensión de su autorización provincial, sino que limitó las operaciones comerciales a nivel nacional hasta que obtenga las habilitaciones exigidas.