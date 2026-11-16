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La Compañía Artística Bandeña debutó con gran éxito en el Festival del Bienestar en Santiago del Estero

La nueva formación impulsada por la Municipalidad de La Banda debutó en el WELL FEST con música, danza y poesía bandeña.

Hoy 10:48
La Banda

La Municipalidad de La Banda celebró la primera presentación pública de la Compañía Artística Bandeña, un nuevo espacio cultural impulsado por la comuna que realizó su debut oficial en el marco del WELL FEST, Festival del Bienestar,desarrollado en la ciudad de Santiago del Estero

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Esta flamante formación artística nació con el objetivo de reunir, visibilizar y proyectar el talento local a través de la música, la danza y la poesía. En esta primera etapa, el elenco está integrado por destacados músicos y bailarines bandeños, con la firme vocación de seguir abriendo puertas a nuevos artistas y hacedores culturales de la ciudad. 

Durante la presentación, la compañía llevó al escenario la esencia cultural de la "Cuna de Poetas y Cantores",compartiendo chacareras, versos y expresiones tradicionales que forman parte de la identidad histórica del pueblo bandeño. 

La propuesta artística puso en valor el encuentro entre ambas orillas del Río Dulce, reafirmando a la cultura como un puente de unión y fraternidad. 

Desde la gestión del intendente Llamil Abdala destacaron la importancia de crear y sostener estas iniciativas que no solo buscan representar a La Banda en distintos escenarios provinciales y nacionales, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo de la comunidad artística local.

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