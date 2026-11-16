Bullrich confirmó que participará de la mesa política en medio de las tensiones con la cúpula libertaria

La senadora asistirá este martes a un encuentro clave en Casa Rosada, tras varias semanas sin reuniones. El Gobierno buscará ordenar su estrategia legislativa y avanzar con la reforma electoral, mientras persisten las diferencias internas de cara al 2027.

Hoy 11:19

La senadora Patricia Bullrich confirmó que participará este martes 17 de la reunión de la mesa política del Gobierno nacional, que se realizará en Casa Rosada, en medio de un clima de tensión con la cúpula de La Libertad Avanza por diferencias en torno a la reforma electoral y la estrategia legislativa del oficialismo.

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El encuentro está previsto para las 11 de la mañana y marcará el regreso de las reuniones del círculo político designado por el presidente Javier Milei, luego de tres semanas sin encuentros. El objetivo será ordenar la agenda parlamentaria de fin de año y definir los próximos pasos antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La participación de Bullrich se produce en un contexto de diferencias con sectores cercanos a Javier y Karina Milei, principalmente por sus posiciones frente a algunas iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que su presencia resulta importante para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

La reforma electoral, en el centro de las diferencias

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de reforma electoral, que contempla modificaciones al sistema de votación y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.

La tensión se profundizó luego de que el exdiputado Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, cuestionara públicamente el sistema de colectoras incluido en la iniciativa.

A través de su cuenta de X, Milman advirtió que ese mecanismo podría resultar inconstitucional para la elección de senadores nacionales, debido a que, según su interpretación, alteraría el sistema de representación por mayoría y primera minoría establecido en la Constitución.

En Casa Rosada interpretaron sus declaraciones como un mensaje político vinculado con Bullrich, aunque no existe una confirmación pública de que la senadora haya impulsado ese planteo.

El Gobierno busca reunir los votos necesarios

En paralelo, el senador libertario Agustín Coto convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para este martes, con la intención de avanzar en el dictamen del proyecto.

La estrategia del oficialismo apunta a conseguir los respaldos necesarios para intentar darle media sanción a la reforma electoral el próximo 26 de noviembre.

Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza existen diferencias sobre la cantidad de votos disponibles. Mientras algunos sectores cercanos a Karina Milei aseguran contar con al menos 38 apoyos, otros dirigentes reconocen que todavía no están garantizadas las voluntades para avanzar con la suspensión de las PASO.

En este escenario, la presencia de Patricia Bullrich en la mesa política será una señal importante para el oficialismo, que buscará dejar momentáneamente de lado las diferencias internas y concentrarse en sus principales objetivos legislativos antes de finalizar el año.