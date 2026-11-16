Luis Caputo, sobre los jubilados: "Me encantaría que cobren el doble o el triple”

El titular la cartera de Economía mantuvo una extensa entrevista con Eduardo Feinmann. Entre varias declaraciones, habló sobre la clase pasiva y los salarios que perciben los abuelos.

Hoy 11:20

Pasaron siete meses desde el día en que Luis Caputo anunció que comenzaban "los mejores 18 meses" de la historia argentina en materia económica. Desde entonces, no sólo no hubo crecimiento, sino que el Gobierno no logró mantener la baja de la inflación y hubo un fuerte crecimiento del riesgo país.

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Este lunes el ministro de Economía explicó por qué no se cumplió su pronóstico y lo atribuyó en primer lugar al contexto externo y luego -y en mayor medida- al temor de que regrese el kirchnerismo al poder, un factor al que el mismo definió en su momento como "riesgo kuka". Eso, dijo, lo tomó por sorpresa porque no creía que tanta gente tuviese ese temor, cuando él lo considera un proceso político terminado. Además, se mostró satisfecho con la evolución anual de la inflación -más allá del alanza al 2,2% registrado en octubre-, dijo que el año que viene la economía estará estabilizada y vaticinó que Milei conseguirá su reelección en primera vuelta.

En otra parte de sus extensas declaraciones, el ministro Caputo también fue consultado respecto a la jubilación mínima y la falta de actualización del bono que perciben los jubilados, que se encuentra estancado.

"Hacemos un esfuerzo enorme por pagarle lo más que se puede, pero heredamos una situación", expresó.

Además, apuntó a la gestión del Frente de Todos y remarcó que allí las jubilaciones cayeron 37 por ciento y que con la actual gestión recuperaron un 14,5%.

"Me encantaría que cobren el doble o el triple, pero el 86% del Presupuesto es jubilaciones, pensiones, asistencia social y sueldos", sentenció.