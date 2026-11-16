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Amazon perdió 40 satélites por el lanzamiento fallido del cohete Vulcan

El hecho marca un revés en la carrera de Jeff Bezos contra Starlink de Elon Musk.

Hoy 11:06
Cohete de Amazon.

Amazon perdió 40 satélites para su servicio de Internet el domingo, después del fallido lanzamiento de un cohete durante el primero de varias docenas de vuelos que adquirió el gigante tecnológico.

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El hecho marca un revés en la carrera de Jeff Bezos contra Starlink de Elon Musk.

El cohete Vulcan, operado por United Launch Alliance (ULA), despegó a las 12.40 (hora local) desde Cabo Cañaveral, Florida, y “sufrió una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró llevar a órbita a la misión de Amazon”, dijo ULA en un comunicado. ULA es una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin.

Amazon compró 38 lanzamientos a ULA. En el largo plazo, se supone que el Vulcan pondrá en órbita casi la mitad de la primera generación de Amazon Leo, que estará compuesta por 3.232 satélites.

El gigante del comercio electrónico ha enviado a órbita alrededor de 400 satélites desde abril de 2025. El lanzamiento del domingo sería el lote más grande intentado alguna vez por Amazon.

La empresa fundada por Bezos anunció planes para usar los satélites para abrir su servicio comercial de internet, Amazon Leo, en 2026.

“Existe riesgo en cualquier lanzamiento, y eso es especialmente cierto en las misiones inaugurales”, publicó Amazon Leo en X.

El retroceso se da un día después de que SpaceX de Musk enviara 26 satélites de Starlink durante un vuelo de prueba del megacohete Starship, y de que lograra la primera “atrapada” de una nave espacial para mostrar la viabilidad de los cohetes reutilizables.

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