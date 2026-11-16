Kate Winslet protagonizará un nuevo thriller del creador de Adolescence

La actriz ganadora del Oscar encabezará el elenco de The Unheard, una miniserie de cinco episodios escrita por Jack Thorne, creador de Adolescence.

Hoy 11:54

Kate Winslet regresará al género del suspenso con The Unheard, una nueva miniserie de Netflix que protagonizará junto a la actriz británica Maxine Peake. La producción tendrá cinco episodios y estará a cargo de Jack Thorne, reconocido por su trabajo como guionista de Adolescencia, uno de los grandes éxitos recientes de la plataforma.

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La historia gira alrededor de dos hermanas que se ven obligadas a huir después de que un acto de venganza sale mal. Mientras son perseguidas, deberán enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y a una serie de interrogantes sobre los motivos que las llevaron a cometer ese acto y si alguna vez tuvieron la intención de escapar de sus consecuencias.

La dirección estará a cargo de Mounia Akl, cineasta libanesa conocida por Costa Brava, Lebanon. El proyecto reunirá a productoras como Warp Films, Matriarch Productions y Plan B, esta última vinculada a Brad Pitt.

Kate Winslet

Winslet, además de asumir el papel protagónico, participará como productora ejecutiva junto a Thorne y otros responsables del proyecto. También estarán involucrados en la producción ejecutiva Stephen Graham y Hannah Walters, integrantes del equipo detrás de Adolescencia.

El rodaje está previsto para comenzar en el Reino Unido en enero de 2027 y extenderse hasta abril. Por el momento, Netflix no anunció una fecha de estreno ni confirmó otros integrantes del elenco.

Para Winslet, The Unheard representa un nuevo proyecto televisivo después de sus trabajos en Mare of Easttown y The Regime. La actriz también viene de debutar como directora de largometrajes con Goodbye June, una producción de Netflix en la que además actuó y participó como productora.