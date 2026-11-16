La moda santiagueña rendirá homenaje a Beatriz Toscano con un desfile solidario

La propuesta busca recordar el legado de una de las primeras diseñadoras de la provincia. Habrá una colección exclusiva, música en vivo y sorteos.

Hoy 11:52

La moda, el arte y la solidaridad se unirán en una noche especial en Santiago del Estero. El próximo viernes 20 de noviembre, a partir de las 21, se realizará el Beatriz Toscano Moda Show, un desfile benéfico que tendrá lugar en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club y rendirá homenaje a una de las pioneras de la moda santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta es organizada por Staff Models, la agencia de Ignacio "Nacho" Orieta, y tendrá como objetivo colaborar con Protección al Enfermo Cardíaco (PEC), una asociación civil dedicada a asistir a personas con afecciones cardiovasculares.

La velada contará con la presentación de la colección del diseñador Luis Guerra, además de la participación del DJ Tata Ribas y la voz de Diego Abdala. También habrá desfile de modelos, sorteos y un ambiente climatizado.

El encuentro tendrá un significado especial, ya que busca recordar y homenajear a Beatriz Toscano de Orieta, una mujer que dejó una importante huella en el mundo de la moda de Santiago del Estero.

Durante la década del 80 fue propietaria de Carola's House, una de las boutiques más reconocidas de la provincia, donde vistió a generaciones de santiagueños y se destacó por impulsar importantes acontecimientos vinculados a la moda.

A lo largo de su trayectoria organizó desfiles que contaron con la participación de reconocidas modelos, actrices y figuras del espectáculo nacional. Entre ellas se destacaron Elizabeth Killian, Patricia Iglesias, Carmen Yazalde, Teté Coustarot, Mónica Gonzaga, Osvaldo Laport, Jorge Martínez y Juan Vitale, entre otros.

Además, fue una de las primeras diseñadoras de moda de la provincia. A comienzos de los años 80 instaló su propio taller de alta costura y prêt-à-porter, desde donde proyectó sus creaciones hacia distintas provincias del norte argentino.

Junto a su esposo, Pedro Orieta, recorrió Tucumán, Catamarca, Salta y La Rioja, llevando la moda santiagueña a nuevos mercados.

En 1986, la familia se radicó en Buenos Aires, donde Beatriz continuó desarrollando su actividad y amplió la distribución de sus diseños a través de importantes boutiques del país. También participó en muestras de moda realizadas en reconocidos hoteles porteños, como el Alvear, Sheraton y Bauen.

La fecha elegida para el desfile tiene un significado particular: el evento se realizará el día del cumpleaños de Beatriz Toscano de Orieta, como una manera de mantener vivo su recuerdo y reconocer su legado.

En esta oportunidad, el homenaje estará acompañado por una iniciativa solidaria a beneficio de Protección al Enfermo Cardíaco (PEC), asociación civil fundada el 15 de septiembre de 1967, que trabaja en la asistencia de pacientes con afecciones cardiovasculares.

Las entradas tendrán un valor de $15.000 y no incluirán consumición.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá una noche en la que la moda y la música serán protagonistas de una propuesta solidaria, que además buscará rendir tributo a una mujer que marcó un camino en la historia de la moda provincial.