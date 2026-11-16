El Hipódromo 27 de Abril y el Consejo de Médicos Veterinarios firmaron un convenio de cooperación institucional

El acuerdo busca fortalecer el bienestar y la sanidad de los equinos, promover la capacitación de profesionales y garantizar controles veterinarios en el ámbito hípico de Santiago del Estero.

Hoy 11:57

Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto, este lunes se llevó a cabo la firma de un convenio marco de cooperación institucional entre el Hipódromo 27 de Abril, representado por su director, Ariel Dib, y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, representado por su presidente, Martín Kuhn.

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A través de este acuerdo se busca promover el bienestar y la sanidad de los equinos, la prevención de enfermedades y la jerarquización de la actividad veterinaria en el ámbito hípico provincial.

Entre sus principales objetivos se encuentran garantizar controles veterinarios en las pistas cuadreras y en el hipódromo; promover la capacitación de profesionales y trabajadores del turf; fortalecer la prevención sanitaria y asegurar que los veterinarios cuenten con la matrícula y habilitación correspondientes.

Asimismo, contempla acciones de asistencia técnica y mejoras en la infraestructura.