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Alumnos de los departamentos Alberdi y Loreto visitaron Casa de Gobierno

La visita forma parte de una iniciativa educativa que busca acercar a los alumnos al funcionamiento de las instituciones y al patrimonio histórico y turístico de Santiago del Estero.

Hoy 12:06
Alumnos Alberdi Loreto

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este lunes en Casa de Gobierno la visita de alumnos de establecimientos educativos de los departamentos Alberdi y Loreto.

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Participaron estudiantes de la Escuela N° 641 “Ilda Azucena Abregú”, de la localidad de Santa Cruz, departamento Alberdi, y de la Escuela N° 1.202 “Salvador Vicente Antonio Díaz”, junto a los niños del Jardín de Infantes Anexo N° 540, de la localidad de Isla Verde, departamento Loreto.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, donde el ministro Herrera les dio la bienvenida en nombre del gobernador y les transmitió sus saludos. También agradeció y felicitó a los docentes por esta iniciativa que permite que los alumnos puedan conocer los poderes del Estado, sitios históricos y otros espacios turísticos de la ciudad Capital.

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