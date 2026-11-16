Buscan desesperadamente a Odín en Las Termas: necesita medicación y ofrecen recompensa

Odín es un gato adulto que desapareció el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 14:10, en calle San Martín, entre Maipú y Chacabuco, en Las Termas de Río Hondo.

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Según su familia, fue visto por última vez caminando hacia calle Chacabuco. Sin embargo, sospechan que pudo haber sido interceptado por una persona de la zona y retirado del lugar. Además, cuentan con registros de cámaras de seguridad.

El gato tiene pelaje largo gris y blanco, ojos verdes y abundante pelo en las orejas. Sus cuatro patitas tienen marcas blancas.

La mayor preocupación es que Odín necesita cuidados especiales y toma medicación diaria para el corazón, por lo que es fundamental encontrarlo cuanto antes.

Su familia pide que, si alguien lo vio o lo tiene consigo, se comunique para facilitar su regreso. También ofrecen una recompensa por información que permita encontrarlo.

Contacto: 385 840 8848.