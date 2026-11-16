El riesgo país vuelve a acercarse a los 840 puntos y se desploman las acciones argentinas en Wall Street

El indicador que elabora el JP Morgan retoma este lunes la tendencia alcista. Los papeles de las empresas locales que cotizan en Nueva York registran números rojos.

Hoy 12:27

Los mercados financieros argentinos comenzaron la semana con una nueva jornada negativa. Este lunes, el riesgo país subió a 839 puntos básicos, 10 unidades por encima del cierre anterior, y volvió a aproximarse a los 840 puntos.

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El indicador elaborado por JP Morgan, utilizado para medir la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda soberana, retomó así la tendencia alcista. El movimiento coincidió con una caída generalizada de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Entre los papeles más afectados se destacaron los ADRs de YPF, que retrocedían un 3,8%, seguidos por Banco Macro, con una baja del 3,7%, y Banco Supervielle, que perdía un 3,4%.

El comportamiento de los activos locales se produjo en medio de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el incremento del riesgo país registrado durante los últimos meses a factores externos y a la incertidumbre política interna. “Sube por el temor a que no esté Milei”, resumió el funcionario.

El dólar alcanzó un nuevo máximo nominal

En el mercado cambiario, el dólar oficial también registró una suba. La cotización minorista avanzó $5 y llegó a $1.575 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el dólar blue subía un 0,96% y se comercializaba a $1.580 en la city porteña.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzaba un 0,47% y se ubicaba en $1.583,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) registraba una suba del 0,51% y alcanzaba los $1.679,68.

De esta manera, la primera rueda de la semana estuvo marcada por el avance del riesgo país, la caída de las acciones argentinas en Nueva York y una nueva suba del dólar oficial, en un contexto de cautela entre los inversores.