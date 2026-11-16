Las lluvias habrían debilitado el terreno y un camión terminó atrapado en Añatuya

El incidente ocurrió en calle Carlos Gardel, en el barrio Colonia Osvaldo. El hundimiento dejó al transporte pesado sin posibilidad de continuar su marcha.

Hoy 11:56

Un particular episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio Colonia Osvaldo, en la ciudad de Añatuya, luego de que un camión de transporte pesado quedara atrapado en plena calle tras ceder el terreno.

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El hecho tuvo lugar sobre calle Carlos Gardel, donde el suelo no habría resistido el peso del vehículo y terminó hundiéndose en uno de sus sectores. Como consecuencia, las ruedas traseras del rodado quedaron inmovilizadas, impidiendo que pudiera continuar su marcha.

De acuerdo con los datos del episodio, las intensas lluvias registradas en los últimos días habrían afectado las condiciones del terreno. A esto se sumó la circulación de un vehículo de gran porte por un sector que, según señalaron, no estaría habilitado para ese tipo de transporte.

La situación provocó malestar y preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron lo sucedido y reclamaron que el conductor se haga responsable por los posibles daños ocasionados en la calzada.

Mientras tanto, el chofer y otras personas presentes evaluaban las alternativas para retirar el camión y evitar que las maniobras de remoción provocaran mayores deterioros en la calle.

El episodio volvió a poner en foco la preocupación por el estado de las calles y la circulación de vehículos pesados en distintos sectores de la ciudad.