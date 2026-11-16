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Policiales

Violentaron una despensa en Añatuya y se llevaron una importante suma de dinero

Los delincuentes ingresaron al comercio tras romper uno de los vidrios de acceso. También sustrajeron mercadería y cigarrillos.

Hoy 12:14
Despensa Añatuya

Un nuevo hecho delictivo contra un comercio generó preocupación en la ciudad de Añatuya. Esta vez, desconocidos ingresaron por la fuerza a una despensa del barrio Polo Norte, luego de destruir uno de los vidrios de la puerta de acceso.

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El episodio fue descubierto durante las primeras horas de la mañana por el propietario del negocio, ubicado en la intersección de las calles Mitre y Senador Villar. Al llegar al lugar para comenzar con su actividad habitual, el comerciante advirtió los daños en el ingreso y rápidamente comprobó que había sido víctima de un robo.

Al revisar el interior del establecimiento, constató el faltante de una importante suma de dinero en efectivo, mercadería variada, atados de cigarrillos y otros productos.

Tras tomar conocimiento de la situación, efectivos de Prevención Departamental N° 13 acudieron al comercio y se entrevistaron con el damnificado, un hombre de apellido Altamiranda, domiciliado en el barrio Villa María.

Los uniformados realizaron las primeras actuaciones y recomendaron al propietario radicar la correspondiente denuncia para avanzar con la investigación.

Por el momento, se busca establecer cómo se produjo el ingreso al local y quiénes fueron los responsables del ilícito. El hecho vuelve a generar preocupación entre los comerciantes de la zona, ante los daños y las pérdidas económicas que representan este tipo de episodios.

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