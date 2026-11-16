Medicina integrativa: una mirada integral que busca comprender al ser humano más allá de sus síntomas

La doctora Soledad Jorge explicó en diálogo con Radio Panorama los principios de este enfoque de salud y bienestar. Destacó la importancia de reconocer las señales del cuerpo, gestionar el estrés y recuperar hábitos que favorezcan el equilibrio físico y emocional.

Hoy 13:37

La medicina integrativa propone comprender al ser humano desde una perspectiva integral, que contempla no solo el cuerpo físico, sino también las emociones, la mente, la historia personal y, para quienes adhieren a esa dimensión, el espíritu. Así lo explicó la doctora Soledad Jorge en diálogo con Radio Panorama, donde presentó los fundamentos de este enfoque y compartió algunas recomendaciones para mejorar la calidad de vida.

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La profesional señaló que se trata de un movimiento que se desarrolla a nivel nacional, con especialistas que recorren distintas provincias para difundir esta propuesta de salud y bienestar.

“Busca comprender al ser humano en su totalidad. No somos solamente un cuerpo físico, sino un conjunto de sistemas. También somos emociones, mente, historia y energía. Y quienes comprendemos esta última dimensión entendemos que también somos espíritu”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la atención no debería limitarse a identificar y tratar síntomas, sino considerar a la persona que está detrás de ellos. “Un paciente no es un conjunto de síntomas: hay una persona detrás. Por eso, esta medicina es profundamente humana”, sostuvo.

El cuerpo también expresa lo que nos sucede

Jorge explicó que el estrés cotidiano puede dificultar la posibilidad de reconocer las propias necesidades y escuchar las señales del organismo. En ese contexto, mencionó algunas manifestaciones físicas que pueden estar vinculadas con situaciones de malestar, como los problemas de memoria, las dificultades digestivas y las contracturas.

“El cuerpo habla constantemente”, señaló, al tiempo que destacó que reconocer que algo está sucediendo constituye un primer paso para actuar y prestar atención a la propia salud.

También consideró que actualmente existe una mayor apertura social hacia este tipo de propuestas. Según su mirada, hay más información disponible y un nivel de conciencia diferente al de años anteriores, cuando resultaba más difícil instalar el concepto de medicina integrativa.

La doctora también hizo referencia a los espacios “Soy sola” y “Medicina para el alma”, dos propuestas que cuentan con metodologías propias y que, además de abordar aspectos vinculados con la salud, buscan promover el bienestar y el autoconocimiento.

Hábitos para recuperar el equilibrio

Durante la entrevista, Jorge compartió una serie de prácticas que considera importantes para reducir el estrés y mejorar la conexión con uno mismo.

En primer lugar, recomendó aprender a detenerse y salir del piloto automático para recuperar la capacidad de escuchar el cuerpo y actuar con mayor conciencia. También destacó la importancia de la respiración consciente, a la que definió como una herramienta que ayuda al organismo a encontrar un estado de orden y regulación.

A continuación, mencionó la alimentación saludable y la actividad física como pilares del bienestar. Sobre este último punto, aconsejó realizar ejercicio al menos tres veces por semana y prestar especial atención al fortalecimiento muscular a medida que pasan los años, ya que contribuye a conservar la fuerza y la capacidad de movimiento.

Otro aspecto que consideró fundamental es recuperar el contacto con la naturaleza. “Estamos todo el tiempo conectados a aparatos y computadoras. Hay que tener contacto con el sol, con el césped y con la arena”, planteó.

Asimismo, propuso retomar los pasatiempos y las actividades manuales, reservar tiempo para aquello que genera disfrute e incorporar prácticas como la meditación, el mindfulness y el yoga. Según explicó, estas herramientas pueden ayudar a reconocer las emociones, mejorar la conexión con uno mismo y trabajar sobre el estrés.

Finalmente, insistió en la necesidad de abandonar las rutinas automáticas y generar espacios de escucha personal. La propuesta, resumió, consiste en prestar atención a las señales del cuerpo y adoptar hábitos cotidianos que contribuyan a una vida más consciente y saludable.