Ante una multitud de 700.000 personas, el papa León XIV encabezó su última misa en Sudamérica

El Sumo Pontífice celebró una multitudinaria ceremonia en Lima, Perú, y se despidió de la región con un emotivo mensaje: “Los llevaré siempre conmigo”. Durante once días recorrió diez ciudades.

Hoy 13:45

Después de once días, diez ciudades y tres países, el papa León XIV concluye hoy en Lima una visita histórica a Sudamérica, la primera a la región de su pontificado.

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“Al final de mi visita apostólica, también quiero confimarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo, en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, dijo durante la homilía de esta última misa.

Robert Prevost se despedirá por la tarde después de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se caracterizó por un masivo recibimiento popular en cada punto de su viaje y con discursos que remarcaron el legado de Francisco.

Además, el viaje papal logró disipar cualquier duda sobre su salud a menos de un mes de ser operado de un tumor maligno en el pulmón derecho el 13 de octubre en la clínica Gemelli, de Roma.

El viaje fue puesto en duda más de una vez, pero en sus distintas apariciones públicas el Papa lució siempre activo y sin dar muestras de cansancio a pesar del amplio itinerario.

En el último día de su visita a Perú, donde vivió alrededor de 20 años, se nacionalizó y fue obispo de Chiclayo, León XIV mantiene una agenda apretada.

La jornada empezó temprano, a las 08:30 locales (10.30 horas de la Argentina), con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Desde las 10:30 (12:30 de la Argentina), el Papa preside la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima.

Más tarde, a las 13:15 (15:15) se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao, en la capital peruana.

El avión que llevará a Prevost de regreso al Vaticano partirá a las 13:45 (15:45). Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes a las 10.25 hora italiana (6:45 de la Argentina).

La histórica visita del Papa comenzó el viernes 6 de este mes en Uruguay. Allí visitó Montevideo, Paysandú y Florida y permaneció hasta el domingo 8 por la tarde cuando voló a Buenos Aires.

En la Argentina pasó por la capital argentina, donde celebró una misa multitudinaria en Palermo; por la localidad de Claypole, en la que visitó el Cottolengo don Orione; la ciudad de Córdoba, donde también ofició una misa y finalmente la ciudad de Luján, con su tercer y último oficio religioso. Además, cumplió distintos encuentros religiosos, con el mundo del trabajo y la juventud.

En total movilizó a más de seis millones de personas, según cálculos del gobierno, aunque otras fuentes llevaron la cifra a 7,5 millones.

Si bien fue una visita meramente pastoral, dejó discursos que fueron leídos en clave política, con distintas reacciones en el gobierno de Javier Milei y la oposición, por su fuerte posicionamiento social y la defensa de la doctrina de la Iglesia.

El miércoles 11, León XIV concluyó su visita a la Argentina y partió al Perú, país al que considera su casa ya que vivió allí, en distintas etapas, durante casi dos décadas.

Prevost celebró misas, recorridos y reuniones en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pullcalpa, en el Amazonas.

El punto de mayor trascendencia y emotividad de su regreso al Perú se vivió sin dudas en Chiclayo, donde el Papa fue obispo durante ocho años entre 2015 y 2023 cuando fue llamado a Roma por Francisco.

En Cusco, la antigua capital inca, donde estuvo el domingo, su estancia generó una fuerte preocupación. La ciudad está ubicada a 3400 metros de altura. Sin embargo, no lució cansado y se lo vio atento y activo.

Hoy León XIV pone punto final a su primera gira latinoamericana y que de alguna manera llenó, en el caso de la Argentina, el vacío que dejó la ausencia del fallecido papa Francisco.