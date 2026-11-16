Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond

El actor británico interpretará al agente 007 en la próxima película de la franquicia, que será dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight.

Hoy 13:57

Robert Pattinson será el próximo James Bond. La confirmación llegó este lunes 16 de noviembre a través de Amazon MGM Studios y puso fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el lugar de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir.

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El actor, de 40 años, se convertirá así en el séptimo intérprete de James Bond en la saga cinematográfica oficial, que comenzó en 1962 con El satánico Dr. No, protagonizada por Sean Connery.

La nueva película tendrá detrás de cámara a un equipo de reconocida trayectoria. Denis Villeneuve, director de Duna y Blade Runner 2049, estará a cargo de la dirección, mientras que el guion será escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará en manos de Amy Pascal y David Heyman, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Tras conocerse la noticia, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir el papel. “Que me confíen 007 es el honor de mi vida”, señaló en un comunicado difundido por el estudio. También agradeció la confianza del equipo y aseguró que interpretar al personaje representa un sueño hecho realidad.

Villeneuve, por su parte, celebró la elección y destacó que el actor reúne el espíritu clásico de James Bond con una energía renovadora.

Una nueva etapa para la franquicia

La incorporación de Pattinson marca un cambio importante para la saga, que atraviesa una nueva etapa desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia en 2025, tras un acuerdo con los históricos responsables de los derechos, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Antes de convertirse en el nuevo 007, Pattinson construyó una carrera que combina grandes producciones y cine independiente. Alcanzó popularidad internacional con la saga Crepúsculo y también participó en Harry Potter y el cáliz de fuego, Tenet, El faro y The Batman, donde interpretó al hombre murciélago.

El actor también tiene otros proyectos importantes en su agenda: participará en Duna: Parte tres y se encuentra trabajando en The Batman Part II.

Por el momento, no se anunciaron el título definitivo ni la fecha de estreno de la nueva película de James Bond.