El delantero de 33 años puso fin a una trayectoria de 16 años con su seleccionado, en la que disputó cuatro Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de su país, con 94 tantos en 135 partidos.

Hoy 19:29

Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección de Bélgica a los 33 años, poniendo fin a una extensa trayectoria internacional que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país. El delantero comunicó su decisión a través de sus redes sociales, meses después de haber disputado su cuarto Mundial.

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Después de 16 años defendiendo la camiseta de los Diablos Rojos, el atacante decidió cerrar una etapa marcada por récords, grandes actuaciones y su participación en los principales torneos internacionales.

En su mensaje de despedida, Lukaku aseguró que entregó “todo lo que tenía” por su país y que, a lo largo de su carrera con el seleccionado, atravesó “todas las emociones posibles”.

El delantero se despide como máximo goleador histórico de Bélgica, con 94 goles en 135 partidos, una marca que lo ubica ampliamente por encima de sus perseguidores y que refleja su importancia durante más de una década.

Una carrera histórica con la Selección de Bélgica

Lukaku debutó con el seleccionado mayor en 2010, cuando comenzaba a destacarse en el Anderlecht, club en el que había irrumpido profesionalmente con apenas 16 años.

Desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental de una generación que llevó a Bélgica a competir entre las principales selecciones del mundo.

El delantero participó en cuatro Copas del Mundo, acumulando 18 partidos y ocho goles. Su mejor actuación colectiva llegó en Rusia 2018, cuando Bélgica consiguió el tercer puesto, uno de los mayores logros de su historia.

También disputó tres Eurocopas, en 2016, 2020 y 2024, en las que sumó 14 encuentros y seis tantos. Sin embargo, el seleccionado belga no logró superar los cuartos de final en esas participaciones.

Su emotiva despedida de los Diablos Rojos

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Lukaku agradeció a los futbolistas y entrenadores que lo acompañaron durante su recorrido con Bélgica.

El atacante destacó haber compartido el vestuario con “compañeros increíbles” y acompañó su despedida con una fotografía junto a Thibaut Courtois y Eden Hazard, dos referentes de la generación dorada belga.

También tuvo palabras de agradecimiento para los distintos entrenadores que confiaron en él y lo impulsaron a mejorar a lo largo de su carrera.

“Fue un lindo camino y disfruté cada momento. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro mundiales y tres Eurocopas: son momentos que nunca voy a olvidar”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que se trata de una decisión tomada con tranquilidad: “Estoy en paz y agradecido con mi decisión de frenar acá”.

Su trayectoria en el fútbol europeo

Además de sus logros internacionales, Lukaku construyó una extensa carrera en algunos de los clubes más importantes de Europa.

Sus primeros pasos fueron en Anderlecht, donde debutó a los 16 años y rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora. Posteriormente, fue transferido al Chelsea, que lo cedió al West Bromwich Albion.

Su consolidación llegó en Everton, donde convirtió 87 goles en 166 partidos, antes de continuar su carrera en Manchester United, Inter de Milán y Roma.

Más adelante pasó por el Napoli y posteriormente llegó al Fenerbahce de Turquía, donde continúa su trayectoria a nivel de clubes.

De esta manera, Romelu Lukaku cierra su etapa internacional como una de las grandes figuras de la historia del fútbol belga, dejando una marca de 94 goles que será uno de los principales registros a superar por las futuras generaciones.