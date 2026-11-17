Los efectivos rastrillaron una zona de espesa vegetación en el paraje Santa Rosa y, al encontrarlo sin posibilidades de caminar, lo cargaron dos kilómetros en brazos hasta un camino vecinal.

Hoy 09:00

Un importante operativo policial permitió rescatar a un hombre de 69 años que se había extraviado en una zona de monte del paraje Santa Rosa, en jurisdicción de Quimilí. El vecino llevaba varias horas perdido y, cuando fue localizado, se encontraba imposibilitado de caminar debido al agotamiento.

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El procedimiento comenzó cuando sus familiares alertaron a las autoridades sobre su desaparición. Ante la situación, efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12 y de la Comisaría Comunitaria Nº 29 desplegaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Debido a las características del terreno, con abundante vegetación y sectores de difícil acceso, los uniformados debieron avanzar a pie y realizar un intenso rastrillaje en el monte.

Después de recorrer varios kilómetros, finalmente lograron localizar al hombre sentado entre las ramas y la maleza. Al entrevistarlo, manifestó que se había desorientado y que, por el cansancio, ya no podía continuar caminando.

Ante la imposibilidad de ingresar con los móviles policiales hasta el lugar donde se encontraba, los efectivos debieron intervenir directamente para trasladarlo. Lo asistieron y cargaron en brazos durante aproximadamente dos kilómetros, sorteando los obstáculos de la vegetación hasta llegar a un camino vecinal.

Una vez fuera de la zona de difícil acceso, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Quimilí, donde recibió atención médica y fue sometido a distintos controles.

Según se informó, los profesionales constataron que se encontraba lúcido y no presentaba lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta médica.

Finalmente, los mismos efectivos que participaron del operativo lo acompañaron de regreso a su vivienda en el paraje Santa Rosa, donde quedó al cuidado de su hermano.