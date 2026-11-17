La falla afecta el acceso a los servicios de Home Banking y a las aplicaciones móviles de los bancos adheridos en todo el país.

Hoy 09:01

Miles de usuarios de distintos puntos del país tienen dificultades para acceder a sus cuentas bancarias debido a un desperfecto técnico en la plataforma de Red Link. La interrupción afecta tanto al servicio de Home Banking como a las aplicaciones móviles de las entidades que operan a través de esa red.

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El inconveniente alcanza a los clientes de numerosos bancos y genera complicaciones para realizar operaciones habituales por los canales digitales. Entre las entidades alcanzadas se encuentran bancos provinciales y otras instituciones financieras que utilizan la infraestructura de Red Link.

A través de un comunicado dirigido a sus clientes, el Banco Santiago del Estero informó que la plataforma de Red Link registra inconvenientes técnicos y que la red Link está trabajando para solucionar la situación. Durante esos trabajos, el acceso a los servicios podría continuar temporalmente afectado.

Sin embargo, no hay información oficial sobre el origen del problema ni un plazo estimado para su resolución. La empresa señaló que su equipo técnico trabaja para restablecer el funcionamiento normal a la mayor brevedad posible.

Los bancos que operan con Red Link

Red Link brinda servicios a los bancos provinciales de La Pampa, Córdoba, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Neuquén, Santiago del Estero y La Rioja.

Además, presta servicios a otras entidades financieras, entre ellas Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y Banco Municipal de Rosario.

Debido al alcance de la red, las dificultades repercuten en usuarios de distintas jurisdicciones del país, que por el momento no pueden utilizar con normalidad los canales digitales de sus bancos.

Debido al alcance de la red, las dificultades repercuten en usuarios de distintas jurisdicciones del país, que por el momento no pueden utilizar con normalidad los canales digitales de sus bancos.

Mientras continúan los trabajos técnicos, se aguarda una actualización oficial que permita conocer las causas del desperfecto y cuándo se normalizará el servicio.