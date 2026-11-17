La actriz y directora recordó la exposición mediática que rodeó a la película en 2022 y habló del dolor que le provocó su separación de Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos.

Hoy 08:26

Olivia Wilde volvió sobre uno de los episodios más controvertidos de su carrera: el escándalo mediático que acompañó el estreno de Don’t Worry Darling en 2022. En una entrevista con David Marchese para el podcast The Interview, de The New York Times, cuestionó la manera en que se construyó una versión pública de los acontecimientos que, según sostuvo, estaba alejada de la realidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Toda historia necesita una villana y a mí me tocó ser esa villana”, afirmó al recordar cómo quedó ubicada en el centro de las especulaciones que rodearon a la producción. La directora consideró que se instaló una narrativa sobre ella que terminó desplazando los aspectos artísticos de la película y alimentando una controversia que tuvo una enorme repercusión pública.

Sin embargo, Wilde señaló que el verdadero dolor de aquel período estuvo relacionado con su separación de Jason Sudeikis, con quien tiene dos hijos, Otis y Daisy. La actriz reconoció que atravesar el final de una relación fue una experiencia emocionalmente difícil, más allá de la exposición que generó el conflicto.

También se refirió a la crianza compartida y describió el vínculo actual con Sudeikis como un “equilibrio saludable”, aunque aclaró que no siempre resulta sencillo. En ese sentido, rechazó la idea de que las separaciones sean procesos fáciles y remarcó el impacto personal que pueden tener, incluso cuando ambas partes intentan construir una dinámica familiar positiva.

Sus próximos proyectos

La entrevista también permitió conocer el presente profesional de Wilde. Entre sus trabajos recientes se encuentra The Invite, mientras que participa en I Want Your Sex, dirigida por Gregg Araki, y en Behemoth!, el proyecto de Tony Gilroy que cuenta con Pedro Pascal entre sus protagonistas.

Al recordar lo sucedido con Don’t Worry Darling, Wilde volvió a cuestionar el modo en que los rumores y las interpretaciones sobre su vida privada terminaron convirtiéndose en el centro de la conversación pública. Su reflexión puso el foco tanto en el costo de aquella exposición como en las dificultades personales que atravesó durante esos años.