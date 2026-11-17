Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama al referirse al candidato presidencial de la oposición en las elecciones del año próximo.

Hoy 08:30

El licenciado Osvaldo Granados consideró que Cristina Kirchner terminará respaldando a Sergio Massa por encima del gobernador bonaerense Axel Kicillof como candidato presidencial del espacio opositor para las elecciones del próximo año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo expresó este martes durante su columna en Radio Panorama, al analizar los últimos movimientos políticos y económicos del Gobierno nacional y de la oposición.

“Hubo muchas definiciones políticas y económicas”, señaló Granados. En relación con el oficialismo, destacó los elogios del presidente Javier Milei a los empresarios y su insistencia en que la salida de la crisis depende de las inversiones y no del consumo directo.

También mencionó el respaldo público de Milei a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien elogió frente a empresarios por su gestión en el control de las calles y el retiro de los piquetes.

En cuanto al peronismo, el columnista interpretó que Cristina Kirchner comenzó a dar señales sobre sus preferencias dentro del espacio. Como ejemplo, mencionó la designación de una persona vinculada a Sergio Massa para un cargo en la magistratura.

“Creo que es inevitable que ella va a terminar eligiendo a Sergio Massa por encima de Kicillof”, sostuvo.

El desafío de las pymes ante las inversiones

Por otra parte, Granados advirtió sobre un debate económico que, según anticipó, tendrá relevancia durante los próximos meses: la participación de las pequeñas y medianas empresas argentinas en las inversiones vinculadas con Vaca Muerta y la minería.

Explicó que las compañías que operan en esos sectores deberán realizar inversiones y que cada una necesitará incorporar a su cadena de proveedores entre 70 y 80 pymes de distintas características.

En ese sentido, señaló que existe una normativa que permite incluir en esas cadenas de suministro a empresas radicadas en la Argentina, con el objetivo de generar empleo nacional y evitar que los insumos y servicios sean reemplazados por importaciones.

“Esta discusión va a ser significativa en los próximos meses, entre pymes argentinas y extranjeras”, afirmó.

Finalmente, indicó que entre siete y ocho provincias deberán tomar decisiones importantes en torno a este proceso, que puede tener consecuencias sobre el desarrollo de proveedores locales y la generación de puestos de trabajo.