El expresidente es investigado por su presunta vinculación con los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio. La medida establece controles en aeropuertos y pasos fronterizos.

Hoy 08:12

La Dirección General de Migración de Bolivia activó una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación por presunto alzamiento armado relacionada con los bloqueos de carreteras que afectaron al país durante 53 días, entre mayo y junio de este año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El director regional de Migración, Daniel Prieto, confirmó que la disposición fiscal ingresó el viernes, luego de una denuncia presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.

La medida establece que, si Morales se presenta en un aeropuerto o en un paso fronterizo terrestre, los funcionarios migratorios deberán comunicar inmediatamente la situación a la Policía Boliviana para que intervenga conforme a las actuaciones judiciales.

La alerta constituye un mecanismo administrativo de vigilancia y control migratorio. Por sí misma, no representa una condena ni implica automáticamente una detención, aunque el exmandatario enfrenta otras medidas judiciales en el marco de las investigaciones en su contra.

La investigación contra Evo Morales

La causa está vinculada a los 53 días de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores sindicales, campesinos y organizaciones afines a Morales, que provocaron importantes perjuicios económicos, según los denunciantes.

El expresidente es investigado por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo y otras figuras vinculadas a la seguridad del Estado.

El proceso también contempla grabaciones telefónicas atribuidas a Morales, en las que supuestamente habría dado instrucciones para cercar ciudades e interrumpir el abastecimiento de alimentos durante las protestas. Las autoridades consideran que esas acciones habrían buscado desestabilizar el orden constitucional.

Por su parte, Morales y su entorno rechazan las acusaciones, cuestionan la autenticidad y legalidad de los audios y denuncian una persecución política y judicial.

El exmandatario aseguró que no abandonará Bolivia y que enfrentará los procesos en su contra. Desde octubre de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo y la protección de sus seguidores.