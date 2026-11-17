Las condiciones climáticas en Añatuya presentan un panorama de lluvias intermitentes que afectarán a la zona en los próximos días. Los añatuyenses deben estar preparados para cambios en la temperatura y la humedad.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza hoy por lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera una sensación de frescura en la mañana. Actualmente, la temperatura se encuentra en 21.3 °C, con una sensación térmica que apenas supera los 21.9 °C, y una humedad que alcanza el 91%.

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Los añatuyenses podrán esperar un día con mínimas de 21 °C y máximas que rondarán los 29.6 °C. Este clima inestable podría continuar a lo largo de la jornada, propiciando la posibilidad de chaparrones durante las horas de mayor calor.

Para mañana, se prevé que el clima siga en la misma línea, con lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 19.9 °C de mínima y 26.6 °C de máxima. La sensación de humedad se mantendrá elevada, lo que hará que la atmósfera se sienta bastante pesada.

El jueves, la situación climática se tornará más nublada, con un pronóstico de cielo cubierto. Las temperaturas mínimas llegarán a los 18 °C, mientras que las máximas alcanzarán hasta 29.7 °C, continuando con la tendencia de días cálidos y húmedos.

En resumen, hoy Martes 17 de noviembre de 2026, Añatuya se enfrenta a un día con lluvia irregular en las cercanías, mínimas de 21 °C y máximas de 29.6 °C, lo que sugiere que los añatuyenses deben estar preparados para un clima variable y húmedo en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.