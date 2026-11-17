La Policía de Catamarca incautó una motocicleta después de que su conductor realizara maniobras peligrosas en San Isidro, lo que llevó a la ANSV a solicitar la suspensión de su licencia de conducir.

Hoy 15:20

La reciente viralización de videos que muestran maniobras imprudentes de un motociclista ha tenido consecuencias legales en la provincia de Catamarca. En la madrugada de este lunes, la Policía de Catamarca llevó a cabo el secuestro de una motocicleta de alta cilindrada en el departamento Valle Viejo, específicamente en la localidad de San Isidro. Este operativo fue el resultado de la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que había recibido informes sobre las peligrosas maniobras del joven conductor.

El operativo se realizó alrededor de la 01:25 de la mañana en la avenida Coronel Felipe Varela, donde efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa) interceptaron una motocicleta Honda Falcon 400 cc. de color gris. El conductor, un joven de 20 años, fue identificado y se verificó la situación del rodado, lo que llevó a la intervención de la Comisaría de San Isidro.

Las actuaciones correspondientes fueron labradas en la comisaría por una presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en concordancia con la Ley Nacional de Tránsito. Como resultado, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo. Esta motocicleta es, según informes oficiales, la misma que protagonizó las grabaciones que habían circulado en plataformas digitales de la provincia.

En los videos virales, se observa al motociclista realizando maniobras peligrosas, incluyendo circular a alta velocidad y levantar la rueda delantera, una maniobra conocida como “willy”, y lo más preocupante, sin el uso del casco protector. Estas conductas han sido consideradas muy graves por las autoridades.

A raíz de estos hechos, la Secretaría de Seguridad de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, elevó los antecedentes y la información del vehículo a la ANSV. Con estos datos, la agencia nacional actuó de oficio y solicitó formalmente al Centro de Emisión de Licencias correspondiente la suspensión preventiva de la licencia del joven involucrado.

El pedido de la ANSV se basa en el artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que permite a las autoridades suspender la habilitación para conducir en casos de ineptitud sobreviniente o conductas que demuestran temeridad y desprecio por las normas de convivencia vial. Esto pone en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de otros usuarios de la vía.

En caso de que la medida administrativa sea efectuada por el centro emisor local, el joven quedará inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo. Además, debería someterse nuevamente a exámenes psicofísicos y de idoneidad para recuperar su licencia en el futuro, al tiempo que enfrentará sanciones económicas y deberá cubrir los costos de acarreo y estadía de la motocicleta incautada.