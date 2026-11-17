El piloto argentino afrontará este fin de semana la vigésima primera fecha del campeonato con Alpine. Después de seis carreras consecutivas sin sumar puntos, buscará mejorar su rendimiento en el circuito callejero estadounidense.

Hoy 15:11

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas, donde Franco Colapinto buscará cortar su racha negativa y regresar a la zona de puntos. El piloto argentino de Alpine afrontará la vigésima primera fecha del campeonato mundial en uno de los circuitos más particulares del calendario.

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La competencia se desarrollará en el Circuito Callejero de Las Vegas, un trazado de 6,201 kilómetros de extensión y 17 curvas, que presenta el desafío adicional de disputar buena parte de sus actividades durante la noche.

Colapinto llega a esta carrera después de una serie de resultados adversos que lo mantienen alejado de los primeros diez puestos. El argentino acumula seis Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos, una racha que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

En su última presentación, en el Gran Premio de Brasil, el piloto de Pilar tampoco consiguió meterse en la zona de puntuación, por lo que buscará aprovechar el circuito estadounidense para recuperar competitividad.

Además, Alpine atraviesa una temporada complicada, con dificultades para encontrar regularidad en el rendimiento de su monoplaza. La escudería francesa ya concentra buena parte de sus esfuerzos en el desarrollo del auto de 2027, aunque Colapinto intentará cerrar el actual campeonato de la mejor manera posible.

La Fórmula 1 llega a Las Vegas con los títulos definidos

El Gran Premio estadounidense se disputará con el campeonato de pilotos ya resuelto a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró al volante de Mercedes y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, con apenas 20 años.

La escudería alemana también tiene asegurado el Campeonato de Constructores, luego de establecer una amplia diferencia sobre Ferrari, su principal perseguidor.

Con los títulos definidos, la atención estará puesta en las posiciones restantes y en las actuaciones individuales de los pilotos que buscarán terminar la temporada con buenos resultados.

Cronograma completo del GP de Las Vegas: horarios de Argentina

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre por la noche y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22.

Jueves 19 de noviembre

21.30: Primera práctica libre.

Viernes 20 de noviembre

01.00: Segunda práctica libre.

Segunda práctica libre. 21.30: Tercera práctica libre.

Sábado 21 de noviembre

01.00: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre

01.00: Carrera del Gran Premio de Las Vegas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

De esta manera, Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos con Alpine, en una competencia que representa uno de los últimos desafíos de la temporada 2026 de Fórmula 1.