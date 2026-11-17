Una mujer de 59 años, identificada como Paulina Ester Tolaba, falleció trágicamente al ser alcanzada por un rayo mientras trabajaba cerca del río Yavi en Jujuy.

Hoy 14:13

Una mujer de 59 años ha perdido la vida tras ser alcanzada por un rayo en un trágico incidente ocurrido en las cercanías del río Yavi, en la provincia de Jujuy. La víctima, identificada como Paulina Ester Tolaba, fue hallada sin vida por su propia hija, quien se preocupó por la tardanza de su madre y salió a buscarla. Este desafortunado suceso tuvo lugar el pasado sábado, durante una intensa tormenta eléctrica que afectó a la región.

Según los informes, la mujer estaba realizando tareas de construcción de una acequia en la orilla del río cuando recibió la descarga eléctrica. La hija, al no obtener respuesta de su madre, decidió dirigirse al lugar de trabajo, donde encontró a Paulina sin signos vitales. Posteriormente, dio aviso a las autoridades locales, quienes llegaron al lugar poco después de las 23 horas.

La portavoz policial, Vanesa Lobo, explicó en declaraciones a Todo Jujuy que la víctima se encontraba desempeñando tareas rurales en la margen del río Yavi. Al llegar al lugar, el personal de seguridad constató que la mujer ya no presentaba signos de vida. La noticia ha generado conmoción en la comunidad local, que se encuentra consternada por la trágica pérdida.

En el operativo de rescate y análisis intervinieron efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Estos equipos realizaron las pericias necesarias para investigar las circunstancias que llevaron a la muerte de Tolaba. La investigación ha sido asumida por la Seccional 17ª, bajo la dirección del ayudante fiscal zonal del MPA.

Una vez finalizadas las diligencias en el lugar del incidente, el cuerpo de Paulina fue trasladado a la morgue del Hospital Jorge Uro en La Quiaca. Allí, sus familiares pudieron realizar el reconocimiento del cuerpo. Además, se ha programado la realización de una autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso.

Este trágico evento pone de relieve los peligros asociados a las condiciones climáticas extremas. Las tormentas eléctricas pueden resultar fatales si no se toman las precauciones adecuadas, especialmente en áreas rurales donde las personas realizan trabajos al aire libre. La comunidad espera que se tomen medidas para informar y proteger a los trabajadores en situaciones climáticas adversas.

La historia de Paulina Ester Tolaba es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la necesidad de estar alerta ante los fenómenos naturales. La familia y amigos de la fallecida han expresado su profundo pesar y han solicitado que se brinde mayor atención a la seguridad de trabajadores en el campo durante tormentas.