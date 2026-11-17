La Justicia dictó la pena máxima contra el acusado por la muerte de la mujer, quien falleció tras sufrir graves quemaduras en agosto de 2024. El tribunal también resolvió absolverlo por el delito de amenazas simples.

Hoy 13:56

La Justicia de Santiago del Estero condenó este martes a prisión perpetua a Rubén Ríos por el femicidio de Belén Montes, la mujer que falleció tras sufrir graves quemaduras en un episodio ocurrido en agosto de 2024. El tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, aunque absolvió al acusado por el delito de amenazas simples.

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La sentencia se conoció luego de las audiencias en las que se analizaron las pruebas y los alegatos de las partes. Mientras la Fiscalía había solicitado la pena máxima, la defensa de Ríos había pedido su absolución.

Durante el juicio, el acusado brindó su versión sobre lo ocurrido el día en que Montes sufrió las quemaduras que posteriormente provocaron su muerte. Según declaró, trasladó a la mujer al Hospital Independencia, donde recibió las primeras asistencias antes de ser derivada al Hospital Regional.

“Con una mano la sujetaba para que no se caiga. Con la otra manejaba. Fuimos hasta el Independencia y la bajé. Y la recibieron los enfermeros”, sostuvo Ríos ante el tribunal. También afirmó que él presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

En su declaración, el acusado aseguró que Belén le había pedido que avisara a una de sus hermanas sobre lo sucedido y relató que, al llegar al hospital, mantuvo enfrentamientos verbales con familiares de la víctima.

Sin embargo, tras evaluar las pruebas incorporadas al proceso, el tribunal resolvió condenarlo a prisión perpetua por el femicidio, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, los magistrados dispusieron su absolución por la acusación de amenazas simples, al considerar que no se configuró ese delito.