El esquema establece los días, horarios y barrios que corresponden a cada uno de los cuatro obradores municipales. La medida busca ordenar los recorridos, optimizar el servicio y reforzar las tareas de limpieza en toda la ciudad.

Hoy 13:55

La Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de recolección de residuos que se implementa a través de los cuatro obradores municipales: Dorrego, San Carlos, Misky Mayu y San Fernando. El esquema establece los días, horarios y barrios comprendidos en cada recorrido, con el objetivo de mejorar la organización del servicio y fortalecer la higiene urbana. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La información busca que los vecinos puedan conocer con anticipación cuándo pasa el camión recolector por su sector y sacar los residuos en los horarios correspondientes, para contribuir al mantenimiento de la limpieza en toda la ciudad. La planificación forma parte del nuevo programa de gestión operativa de higiene urbana impulsado por el intendente Llamil Abdala desde el inicio de su mandato. Según se informó, el sistema pasó de 80 a 320 horas operativas diarias y prevé alcanzar las 400 horas en las próximas semanas. La recolección se encuentra organizada en cuatro bases operativas, cada una con zonas de cobertura y horarios específicos. Esta distribución permite coordinar el trabajo de los equipos y los camiones, ordenar los recorridos y garantizar una mayor regularidad en la prestación del servicio. En paralelo, los obradores municipales recibieron mejoras en su infraestructura. En San Carlos se instalaron lámparas LED dentro del playón, mientras que en Dorrego se colocaron reflectores en el predio, como parte de las tareas de mantenimiento del alumbrado público.

OBRADOR DORREGO

De lunes a sábados:

De 6 a 12: Banfield, La Fraternidad, Finca de Ramos, Taboada, Álamos (hasta la escuela Thelma Reca), Omill (hasta el canal revestido), Tabla Vieja, Tabla Redonda, Villa Margarita y Jardín.

De 12 a 18: Dorrego, Villa Suaya, Álamos I, Matadero Viejo, Quilmes, Salido, Villa Unión, Cabildo Santiagueño, Gorrini y Ruta N° 5 (hasta Safico).

OBRADOR SAN CARLOS

Lunes, miércoles y viernes:

De 6 a 12: Sarmiento, Villa Nueva, Villa Rosita, Villa Rojas I y II, Río Dulce, 17 de Octubre, Avenida, El Cruce, Lourdes y Frasgas.

De 18 a 24: Independencia, Los Naranjos, Los Lagos, Villa Raquel, Villa Juana y Bajo de Vertiz.

Martes, jueves y sábados:

De 6 a 12: Agua y Energía, Menéndez, Villa Menéndez, Juan Perón, Textil, Parque, Griselda, Palermo y Villa Inés.

De lunes a domingos, con horarios rotativos de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24:

San Martín Norte y Sur, Yanuzzi, Gambetti, Mercantil, Besares, Centro, Villa Eloísa, Villa Anita, Contenedores, Central Argentino, Ampliación Central Argentino y Ampliación Central Argentino 200 Viviendas.

OBRADOR MISKY MAYU

Lunes, miércoles y viernes:

De 6 a 10: Misky Mayu, Parque Industrial, 1 de Mayo, Ampliación Parque Industrial, El Polear y Ampliación 1 de Mayo.

De 10 a 14: IV Centenario, Santa Clara y Nuevo San Carlos.

De 18 a 22: El Bosque, Unión Ferroviaria, San Carlos y San Antonio.

Martes, jueves y sábados:

De 10 a 12: IV Centenario, Santa Clara, Nuevo San Carlos, El Rosedal, La Merced, Ampliación 1 de Mayo, Polear, El Bosque, Unión Ferroviaria, San Carlos, San Antonio, Salta Prolongación, Rubia Moreno y La Bajada.

OBRADOR SAN FERNANDO

De lunes a sábados:

De 5 a 9: 25 de Mayo (V), 25 de Mayo (N), 25 de Mayo 250 Viviendas, 25 de Mayo 450 Viviendas, El Rincón I y II, Procrear, Mama Antula I, II y III, Ampliación Mama Antula y El Tabique.

De 9 a 13: San Javier I y II, 9 de Julio, San Fernando, Paraíso, Militares, Constitución, Ampliación San Fernando y Ampliación 25 de Mayo.

Además de la recolección habitual, el programa contempla acciones destinadas a eliminar los basurales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad. Entre los sectores intervenidos se encuentran barrio Paraíso, el límite de Procrear con Mama Antula, el predio ubicado frente al barrio San Fernando (ex FACA) y el espacio conocido como Matadero Viejo.

A estas tareas se suman los trabajos de limpieza de desagües y canales, en el marco de las acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño, con el propósito de favorecer el escurrimiento del agua y mantener en condiciones los espacios públicos.

En ese contexto, el municipio remarcó la importancia de sostener un trabajo conjunto con la comunidad para avanzar en la limpieza de los barrios.

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos, además de evitar arrojar basura en veredas, terrenos baldíos y canales.

La organización del servicio y la colaboración de la comunidad son aspectos fundamentales para mejorar la higiene urbana, prevenir la formación de nuevos basurales y contribuir al cuidado de los espacios públicos en toda La Banda.