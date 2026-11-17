Los recorridos se desarrollaron en el marco de propuestas pedagógicas que permitieron a los niños conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones provinciales y acercarse a la historia y el patrimonio de Santiago del Estero.

Hoy 13:48

El ministro de Gobierno, José Bernardo Herrera, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este martes en Casa de Gobierno a los alumnos de tercero a séptimo grado de la Escuela N° 755 "Batalla de Maipú" de la localidad de El Charco, departamento Jiménez.

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También durante esta jornada y como parte de proyectos educativos que tienen como objetivo ampliar los conocimientos sobre las instituciones del Estado, la sede gubernamental recibió la visita de la Escuela N° 796 “Justo José de Urquiza” de Matará, Dpto. Juan Felipe Ibarra, y del Centro Educativo Integral “Santa Rafaela y Pilar” de El Cruce, Dpto. Figueroa.

Estas actividades forman parte de recorridos que las tres delegaciones realizaron por distintos lugares de la ciudad Capital, acompañados por padres y docentes, en el marco de propuestas pedagógicas que buscan afianzar los conocimientos adquiridos en las aulas sobre la historia de la provincia, sus instituciones y su patrimonio.

Los docentes y padres destacaron la posibilidad de que los chicos puedan conocer la principal sede del Gobierno de la provincia para fortalecer su aprendizaje a través de una enriquecedora experiencia.