El intendente de la ciudad de La Banda dialogó con Radio Panorama y realizó un balance de las primeras semanas de trabajo. Se refirió al plan de higiene urbana, el alumbrado público, los desagües pluviales, el tránsito, Alerta Banda y la recuperación de espacios culturales.

Hoy 13:39

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, realizó un balance de los primeros días de su gestión y destacó los avances en distintas áreas del municipio. En diálogo con Radio Panorama, aseguró que, aunque llevan menos de diez días hábiles en funciones, el equipo trabaja desde hace 17 días para atender las demandas de la ciudad.

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"Estamos hace menos de 10 días hábiles en funciones, pero nunca nos detuvimos en el trabajo, así que llevamos 17 días trabajando", expresó.

Uno de los primeros ejes mencionados fue la implementación del nuevo plan de higiene urbana, que, según señaló, tuvo una respuesta positiva de los vecinos. Abdala sostuvo que el movimiento de los equipos municipales generó sorpresa por los cambios en la fisonomía cotidiana de la ciudad y afirmó que el humor social comenzó a responder favorablemente.

En materia de alumbrado público, indicó que durante las primeras dos semanas trabajaron en 20 barrios con dos unidades y que se encuentra en marcha la incorporación de un tercer camión para ampliar la capacidad de respuesta, incluyendo unidades de emergencia.

"Estamos dando solución a todo, es cuestión de tiempo. Son 17 días contra 25 años", manifestó.

Recolección de residuos y reclamos vecinales

El jefe comunal explicó que el municipio diseñó un plan de trabajo sistémico, que fue ajustando durante las últimas semanas para optimizar los tiempos y reorganizar las tareas. En ese sentido, señaló que recientemente se publicó el cronograma de recolección de residuos.

También destacó la importancia de los reclamos de los vecinos como una herramienta para mejorar los servicios municipales.

"Somos un municipio que no se enoja ante el reclamo del vecino, lo consideramos una retroalimentación para mejorar. Estamos todos en la misma vereda para mejorar la ciudad", sostuvo.

Desagües pluviales y respuesta ante las tormentas

En relación con la infraestructura pluvial, Abdala consideró que la decisión de anticiparse a los problemas permitió obtener resultados durante las últimas tormentas.

Explicó que, durante el primer fenómeno climático, uno de los desagües se obstruyó y fue intervenido de inmediato. Según indicó, en la segunda tormenta ya no se registraron inconvenientes en ese sector.

El intendente precisó que La Banda cuenta con 14 centrales de bombeo y que casi la totalidad del sistema funcionó durante el segundo fenómeno climático. No obstante, reconoció que todavía hay calles que se anegan y sectores en los que resta realizar trabajos para evitar congestiones.

"Estamos en el camino correcto", afirmó.

Tránsito y reorganización del centro

Otro de los puntos abordados fue el ordenamiento del tránsito y el transporte. Abdala señaló que el área correspondiente trabaja para mejorar la circulación y resolver situaciones que describió como "por se amable, casi selváticas".

Según indicó, ya se observan cambios en la zona céntrica, aunque aclaró que se trata de un proceso progresivo que requiere tiempo y también modificaciones en las conductas de los ciudadanos.

"No trabajamos desde una actitud punitiva, queremos que la ciudad esté mejor y el ciudadano se sienta mejor", explicó.

Alerta Banda y el nuevo enfoque del programa

El intendente también se refirió a los cambios en el funcionamiento de Alerta Banda, que quedó bajo la conducción de Martín Cabral.

Al respecto, consideró que el programa había perdido su objetivo original y que había adquirido una connotación que no correspondía a sus funciones.

"El programa se había desvirtuado y teníamos la sensación de que tenía una connotación parapolicial. La seguridad es competencia de la Policía", expresó.

En esa línea, sostuvo que la intención es consolidarlo como una organización de monitoreo urbano, orientada al cuidado de los vecinos y a la asistencia en situaciones como accidentes, traslados, cortes de tránsito y emergencias de salud.

Refacciones y recuperación de la actividad cultural

Finalmente, Abdala explicó que el municipio se encuentra bajo un decreto de emergencia económica y otro de contención de gastos, por lo que las intervenciones se realizan con recursos propios y bajo criterios de austeridad.

Entre las obras mencionó la refacción del Cine Renzi, que consideró necesaria, y los trabajos en la Casa de la Cultura del Bicentenario, donde se instalará un equipo de sonido y se habilitará un microcine.

Además, destacó la intención de recuperar la política cultural de la ciudad. En ese marco, mencionó el primer evento realizado durante el fin de semana en Plaza Belgrano y la presentación de la Compañía Cultural Bandeña, con el objetivo de llevar las propuestas artísticas locales a escenarios importantes.

"Todo lo hacemos con la mirada de cuidar al máximo el peso del vecino, como la situación lo demanda", concluyó.