El encuentro se realizará el 20 de noviembre en el Centro de Convenciones FORUM, con participación libre y gratuita. Reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre prevención de siniestros y formación ciudadana.

Hoy 14:04

Bajo el lema "Reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas y calles argentinas", el evento se desarrollará el próximo 20 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones FORUM. Con acceso libre y gratuito, la propuesta contará con modalidad presencial y transmisión virtual.

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El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, junto a la Asociación Civil Capacitación y Trabajo (CYT), organiza el 5to. Congreso Internacional de Seguridad Vial y Formación Ciudadana. Las actividades se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones FORUM, en doble jornada: de 8.30 a 12.30 hs. y de 15.00 a 18.00 hs.

Este importante encuentro institucional se enmarca en los lineamientos internacionales promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución Nº 74/299) para el Decenio de Acción 2021-2030. El congreso propone un profundo giro conceptual que trasciende la tradicional noción de educación vial hacia el paradigma de la Formación Ciudadana Vial, concebida como un derecho que compromete activamente a los ciudadanos, a los organismos del Estado y a la revisión de normativas técnicas e infraestructurales.

Un espacio de debate interdisciplinario y federal.

El evento está diseñado para propiciar el intercambio de ideas, experiencias y saberes entre expertos viales, investigadores, fuerzas de seguridad, efectores de salud, educadores y generadores de políticas públicas.

El programa incluye ponencias magistrales y disertaciones a cargo de destacados referentes nacionales e internacionales, tales como el ing. vial internacional Horacio Ibarra (EE.UU.), el Dr. Horacio Botta Bernaus, el Dr. Martín Diego Pirota, el especialista en inteligencia artificial aplicada a la prevención vial Dr. Alexis Zeballos, el Juez de Faltas Dr. Matías Balmaceda, el Ing. Raúl Cuevas (UNSE), profesionales de los servicios de traumatología del Hospital Regional y del CePSI, personal del SEASE 107, Policía y Bomberos de la Provincia, y el grupo teatral La Mueca. Asimismo, durante el desarrollo del congreso se presentará la Muestra Inmersiva Educativa "Un segundo, lo cambia todo" y se dispondrán stands informativos institucionales del Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Policía, la Dirección General de Transporte, la Organización Amparo y la Municipalidad de la Capital.

Declaraciones de Interés y Aval Académico

El Congreso cuenta con el auspicio académico y científico de prestigiosas universidades nacionales e internacionales de Argentina, Brasil, México, Colombia, España y Chile. Además, ha sido declarado oficialmente de Interés Educativo, Político y Social por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero y por el Parlamento del Norte Grande.

Modalidad e Inscripciones

La participación está destinada a fuerzas de seguridad, direcciones de tránsito municipales, personal de salud, docentes de todos los niveles, estudiantes secundarios, personal judicial y público interesado. El evento tendrá formato híbrido: los interesados del interior provincial, otras provincias y países podrán seguir la transmisión en directo a través del canal oficial de YouTube CyToficialOk. La totalidad de los asistentes presenciales que lo soliciten y completen la evaluación estipulada recibirán su Certificado Oficial de forma gratuita.