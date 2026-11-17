El episodio ocurrió en el barrio Rincón Viejo de La Banda. El denunciante recibió heridas en la espalda y el muslo derecho, mientras que el acusado fue detenido y quedó alojado en sede policial.

Hoy 14:21

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 47, detuvo durante un allanamiento a un joven de 24 años. Éste fue puesto a disposición de la justicia horas después de que increpara a su familiar por motivos que son materia de investigación y que lo agrediera con un arma blanca provocándole heridas.

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El episodio de violencia tuvo lugar sobre calle 25 de Mayo del barrio Rincón Viejo de la Ciudad de La Banda. La denuncia fue radicada por un hombre de 31 años, quien expresó que comparte una vivienda con su pareja, la cual está emplazada en un terreno donde los hermanos de la misma también residen.

Según sus dichos, mientras se encontraba sentado en la vereda del domicilio, se hizo presente el acusado, bajo los efectos de sustancias tóxicas, y comenzó a provocarlo y a desafiarlo.

El denunciante contó que le pidió a su cuñado que dispusiera su su actitud beligerante y el agresor comenzó a arrojarle elementos contundentes y a posterior, extrajo de entre sus prendas un cuchillo del tipo sierrita, con el que lo atacó.

El ataque fue tan desproporcionado que el agresor le provocó a su víctima heridas en la espalda a la altura de la costilla izquierda y otra en el muslo derecho. Asimismo el denunciante dijo que no era la primera vez que sufría este tipo de atentados, por parte del mismo individuo.

Ante la gravedad de la denuncia y debido a las reiteradas agresiones constatadas en el sector, la fiscalía interviniente libró los oficios de allanamiento en la residencia y con la debida autorización de la propietaria, procedieron a la identificación y aprehensión del sospechoso, un joven de 24 años.

Durante la requisa realizada en el lugar, los uniformados secuestraron de entre sus prendas de vestir el arma blanca utilizada en el hecho.

De lo actuado se dio participación al fiscalía de turno, que dispuso que el sujeto permanezca alojado en sede policial en calidad de aprehendido.