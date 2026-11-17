El jugador sufrió una molestia en la rodilla durante el entrenamiento de este martes y será sometido a estudios médicos.

Hoy 14:50

oca encendió las alarmas a pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Durante el entrenamiento de este martes, Milton Delgado sufrió una entorsis de rodilla y debió abandonar la práctica, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

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El episodio ocurrió durante los ejercicios que realizaba el plantel en la previa del viaje a Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize disputará este sábado 21 de noviembre uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Según se conoció, Delgado recibió un pelotazo en la punta de uno de sus pies, lo que provocó un movimiento brusco que repercutió directamente en su rodilla.

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Aunque inicialmente el futbolista de 21 años intentó continuar con el entrenamiento, las molestias aumentaron con el correr de los minutos y finalmente se decidió que interrumpiera la actividad.

Ante esta situación, el mediocampista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y descartar cualquier complicación que pueda comprometer su presencia en la final.

Optimismo en Boca por la recuperación de Milton Delgado

Si bien todavía no existe un diagnóstico definitivo, las primeras evaluaciones indican que podría tratarse de un esguince leve de rodilla, por lo que en Boca mantienen el optimismo respecto de su recuperación.

En caso de confirmarse que no presenta una lesión de gravedad, Delgado tendría posibilidades de jugar desde el inicio frente a Atlético Mineiro, aunque su evolución durante los próximos días será determinante.

El cuerpo técnico seguirá de cerca los resultados de los estudios y las sensaciones del futbolista antes de tomar una decisión sobre su participación.

La preocupación está relacionada con la importancia que tiene el juvenil dentro del funcionamiento del equipo. Delgado se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo, gracias a su capacidad para recuperar la pelota, aportar dinámica y acompañar a Leandro Paredes en la distribución del juego.

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Las alternativas que analiza Arruabarrena

En caso de que Delgado no llegue en condiciones al compromiso del sábado, Rodolfo Arruabarrena cuenta con dos alternativas principales para reemplazarlo: Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia.

La buena noticia para el entrenador es que Battaglia volvió a entrenarse con normalidad este martes, después de superar las molestias físicas que lo habían marginado de los últimos compromisos.

El mediocampista, que regresó recientemente a la actividad tras una prolongada inactividad, estaría nuevamente disponible para integrar el banco de suplentes.

Sin embargo, las características de ambos futbolistas son diferentes a las de Delgado, por lo que una eventual ausencia del juvenil podría obligar al Vasco a modificar el funcionamiento del mediocampo.

Por ahora, Boca mantiene la cautela y espera los resultados médicos, mientras continúa la preparación para enfrentar a Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana.

El objetivo del cuerpo técnico será recuperar a Delgado sin correr riesgos innecesarios, con la expectativa de contar con una de sus piezas más importantes en la definición continental de este sábado en Barranquilla.