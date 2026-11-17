La expectativa es enorme entre los simpatizantes del club de La Ribera, que agotaron las entradas asignadas por Conmebol.

Hoy 14:59

Boca se prepara para vivir una verdadera fiesta en Barranquilla, donde miles de hinchas acompañarán al equipo en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. A pesar de los casi 5.000 kilómetros que separan Buenos Aires de la ciudad colombiana, el Xeneize promete contar con un acompañamiento masivo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario del encuentro decisivo del próximo sábado 21 de noviembre.

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La expectativa entre los simpatizantes azul y oro es enorme y, según estimaciones que manejan desde el club, más de 30.000 hinchas de Boca estarán presentes en Barranquilla para alentar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en busca de un nuevo título internacional.

La Conmebol asignó inicialmente 12.000 entradas a cada uno de los finalistas, con un valor de 90 dólares por localidad. Sin embargo, la respuesta de ambas parcialidades fue muy diferente.

Mientras que Boca agotó rápidamente todas las ubicaciones disponibles en el Sector Norte, Atlético Mineiro todavía no logró vender la totalidad de sus entradas para el Sector Sur.

De acuerdo con las cifras difundidas en la previa, los simpatizantes del conjunto brasileño adquirieron entre 7.000 y 8.000 localidades, una cantidad considerablemente inferior a la demanda registrada por los hinchas xeneizes.

Boca podría tener una amplia mayoría en las tribunas

Más allá de los sectores asignados a cada club, las plateas del estadio también fueron comercializadas para el público general, con precios de 180 dólares para la categoría 2 y 250 dólares para la categoría 1.

Muchas de esas localidades fueron adquiridas por espectadores colombianos, aunque existe la posibilidad de que una parte importante termine ocupada por simpatizantes de Boca.

En ese contexto, las proyecciones indican que el estadio podría contar con aproximadamente un 70% de público favorable al Xeneize y un 30% de hinchas de Atlético Mineiro, aunque se trata de estimaciones que dependerán de la distribución final de las entradas.

El Metropolitano Roberto Meléndez, que fue sometido a una importante renovación, amplió su capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores, por lo que se espera un marco imponente para la definición continental.

Una verdadera movilización de hinchas hacia Colombia

La pasión de los simpatizantes de Boca comenzó a reflejarse desde los primeros días de la semana, cuando empezaron a salir vuelos desde Buenos Aires y diferentes puntos de Argentina con destino a Colombia.

La movilización recuerda a lo ocurrido en 2023, durante la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense en Río de Janeiro, cuando miles de hinchas viajaron a Brasil para acompañar al equipo.

Esta vez, el destino será Barranquilla, una ciudad que Boca ya visitó en la Copa Libertadores 2018 y que ahora podría convertirse en escenario de una nueva conquista internacional.

El Xeneize buscará levantar un trofeo continental después de una larga espera, ya que su último título internacional fue la Recopa Sudamericana de 2008.

De esta manera, Boca promete ser protagonista dentro y fuera de la cancha en la final ante Atlético Mineiro. Con más de 30.000 simpatizantes proyectados en las tribunas, el equipo de Arruabarrena podría sentirse prácticamente local en Barranquilla, pese a disputar el encuentro a miles de kilómetros de La Bombonera.