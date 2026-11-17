El oficialismo reconoció que todavía no reúne las 10 firmas necesarias para avanzar con la reforma electoral en el Senado. Mientras busca sumar apoyos con modificaciones al proyecto, las diferencias por la habilitación de listas colectoras y el posicionamiento de Patricia Bullrich agregan tensión a las negociaciones.

Hoy 15:25

El Gobierno nacional deberá seguir negociando para conseguir que la reforma electoral avance en el Senado. Aunque el oficialismo tenía previsto impulsar este martes el dictamen para suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027, admitió que todavía no cuenta con el respaldo necesario y resolvió postergar cualquier definición en comisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La estrategia ahora apunta a introducir cambios en el proyecto original y contemplar propuestas de los bloques aliados. Desde la Casa Rosada anticiparon que el debate continuará durante los próximos días y descartaron forzar un dictamen sin tener aseguradas las adhesiones necesarias.

Para avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo necesita reunir al menos 10 firmas de sus 19 integrantes. Luego, deberá conseguir 37 votos en el recinto para lograr la aprobación de la iniciativa. En ese escenario, el acompañamiento del PRO aparece como un respaldo importante: el espacio confirmó que apoyará la suspensión de las primarias, aunque eso no implica que esté de acuerdo con todos los puntos de la reforma.

Uno de los aspectos que todavía genera diferencias es la posibilidad de habilitar listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que una misma candidatura presidencial sea acompañada por hasta dos listas legislativas diferentes, una alternativa que el oficialismo busca incorporar para modificar las reglas de competencia electoral.

Sin embargo, la propuesta también despertó cuestionamientos dentro del propio espacio gobernante. Gerardo Milman, exdiputado y dirigente cercano a Patricia Bullrich, criticó la incorporación de las colectoras y advirtió que podría ser inconstitucional para la categoría de senadores nacionales, porque modificaría el esquema de representación por mayoría y primera minoría.

Desde el entorno de Bullrich señalaron que se trató de una posición personal de Milman. No obstante, dentro de la Casa Rosada hubo dirigentes que interpretaron el planteo como una señal de las diferencias políticas que mantienen con la senadora, cuyo posicionamiento frente a la reforma quedó bajo la lupa.

La tensión se da en medio de las negociaciones para conseguir las firmas que permitan avanzar con el proyecto. En las últimas semanas, distintos sectores del oficialismo habían deslizado que Bullrich debía contribuir a reunir los respaldos necesarios. La senadora, por su parte, sostiene que no tiene intención de romper con el espacio y garantiza que acompañará la suspensión de las PASO.

Por ahora, el Gobierno optó por ganar tiempo y abrir la discusión a nuevas modificaciones. La prioridad será conseguir los apoyos necesarios sin que las diferencias internas y los cuestionamientos de los aliados terminen complicando el tratamiento de una de las iniciativas centrales de su estrategia electoral para 2027.