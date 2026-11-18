Los dos entrenadores que aparecían en carpeta para dirigir al Ferroviario en 2027 podrían definir sus futuros en otros clubes de la Liga Profesional.

Hoy 16:06

La búsqueda del nuevo entrenador de Central Córdoba para la temporada 2027 podría sufrir cambios importantes en las próximas horas. Pedro Troglio y Julio César Falcioni, dos de los cuatro técnicos que aparecían entre los principales candidatos de la dirigencia ferroviaria, están cerca de definir sus futuros en otros equipos de la Liga Profesional.

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Por un lado, Troglio tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de Atlético Tucumán, mientras que Falcioni aparece como uno de los principales candidatos para regresar a Banfield, precisamente como reemplazante del entrenador que se marcharía al Decano.

Esta situación podría modificar los planes de Central Córdoba, que continúa trabajando en la elección del cuerpo técnico que encabezará su proyecto deportivo en 2027, con el objetivo prioritario de mantener la categoría.

Troglio, a un paso de Atlético Tucumán

Luego de la salida de Julio César Falcioni, quien acordó su desvinculación de Atlético Tucumán tras la eliminación del Torneo Clausura, la dirigencia del conjunto tucumano avanzó rápidamente en las conversaciones con Pedro Troglio.

El técnico de 61 años, actualmente en Banfield, está muy cerca de cerrar su incorporación. Las negociaciones entre las partes se encuentran encaminadas y solamente restarían detalles para concretar el acuerdo.

Troglio llegó al Taladro en abril de 2025 y dirigió 55 partidos, con un balance de 19 victorias, 12 empates y 24 derrotas. Su última presentación fue en la semifinal de la Copa Argentina, cuando Banfield cayó por 3-0 frente a Boca.

Si bien tiene prevista una reunión con los dirigentes del club del sur bonaerense, las posibilidades de que continúe en la institución son reducidas.

Falcioni podría regresar a Banfield

La posible salida de Troglio también abrió un nuevo escenario para Julio César Falcioni, otro de los entrenadores que figuraba en la lista de candidatos de Central Córdoba.

El experimentado director técnico, que acaba de finalizar su etapa en Atlético Tucumán, aparece como una de las principales opciones para asumir nuevamente en Banfield, institución en la que es considerado un referente histórico.

Falcioni tuvo varios ciclos al frente del Taladro y fue el entrenador que consiguió el Torneo Apertura 2009, el primer título de Primera División en la historia del club.

Su última experiencia en Banfield fue en 2024, aunque también condujo al equipo entre 2003 y 2005, 2008 y 2011, y 2016 y 2020.

De todos modos, su regreso todavía no está confirmado. La dirigencia también evalúa otras alternativas, entre ellas Nicolás Domingo, de reciente paso por Temperley, y Carlos Matheu, quien integra el cuerpo técnico de la Reserva de Independiente.

Central Córdoba deberá reevaluar sus alternativas

En el club del barrio Oeste, la dirigencia había identificado a Juan Manuel Azconzábal, Pedro Troglio, Julio César Falcioni y Claudio Úbeda como los cuatro principales candidatos para asumir la conducción técnica de cara a 2027, según habían confirmado a Somos Deporte.

Sin embargo, las negociaciones que mantienen Troglio y Falcioni con Atlético Tucumán y Banfield, respectivamente, podrían dejar al Ferroviario sin dos de sus alternativas iniciales.

En ese contexto, Azconzábal, actualmente al frente de Gimnasia y Tiro de Salta, y Úbeda, de último paso por Boca, permanecen entre los nombres que maneja la institución santiagueña.

Por el momento, Central Córdoba no tiene entrenador confirmado y las próximas horas podrían resultar determinantes para conocer hacia dónde avanzará la búsqueda.

La elección será fundamental para comenzar a planificar el armado del plantel y afrontar una temporada 2027 que tendrá como principal desafío asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.