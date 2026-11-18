Una tarde gris y completamente nublada se vive este miércoles en la Madre de Ciudades, donde en algunos sectores ya comenzaron a sentirse las primeras gotas. El pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias para las próximas horas, aunque hacia la noche se espera una mejora.

Hoy 16:12

El cielo gris se convirtió en el gran protagonista de este miércoles 18 de noviembre en Santiago del Estero. Una intensa nubosidad cubre la Madre de Ciudades y, en distintos sectores, algunos vecinos ya comenzaron a sentir la caída de pequeñas gotas, en una tarde marcada por la inestabilidad y la expectativa de que finalmente llegue la lluvia.

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La postal santiagueña es bastante diferente a la de los habituales días de noviembre, cuando el sol y las altas temperaturas suelen dominar el paisaje. Esta vez, las nubes se adueñaron del cielo y el ambiente se mantiene agradable, mientras la posibilidad de precipitaciones continúa latente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde todavía podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 27°C, acompañada por vientos del sector este con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Sin embargo, quienes esperan una lluvia más intensa deberán seguir atentos a la evolución del tiempo, ya que el pronóstico no garantiza precipitaciones generalizadas. De hecho, hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 24°C y sin probabilidades de lluvia, de acuerdo con el último informe oficial.

Pero el tiempo seguirá dando que hablar durante los próximos días. Aunque este miércoles se presenta más fresco y gris, el calor comenzará a recuperar terreno desde el jueves, cuando el termómetro podría alcanzar los 29°C. Para el viernes se anticipa una máxima de 30°C, en una semana que continuará mostrando condiciones variables.

El fin de semana también traerá un nuevo ascenso de las temperaturas. Según el pronóstico extendido del SMN, el sábado se esperan 31°C y el domingo la máxima podría trepar hasta los 34°C, mientras que el lunes y martes próximos las marcas térmicas se mantendrían elevadas.

Por ahora, Santiago del Estero continúa bajo un cielo completamente gris, con algunas gotas dispersas y la posibilidad de nuevos chaparrones. La inestabilidad mantiene abierta la expectativa de lluvias, aunque habrá que esperar las próximas actualizaciones del organismo nacional para conocer cómo evolucionarán las condiciones durante las siguientes horas.