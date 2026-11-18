El pivote de Quimsa integra la nómina de 24 jugadores elegidos por Pablo Prigioni para los próximos compromisos frente a Bahamas y Canadá, que se disputarán en Zárate.

Hoy 17:06

Quimsa tendrá representación en la preselección argentina de básquet de cara a los próximos compromisos por las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El pivote Tayavek Gallizzi, jugador de la Fusión, fue incluido entre los 24 basquetbolistas elegidos por el entrenador Pablo Prigioni para los encuentros frente a Bahamas y Canadá.

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La convocatoria representa una noticia importante para el conjunto santiagueño, que vuelve a contar con uno de sus integrantes entre los jugadores considerados para defender la camiseta nacional en una competencia internacional.

Gallizzi, uno de los jugadores de experiencia del plantel de Quimsa, buscará ganarse un lugar en la lista definitiva que afrontará la próxima ventana clasificatoria.

Desde la organización aclararon que los 24 nombres anunciados corresponden a una preselección, por lo que todavía resta conocer cuáles serán los jugadores que finalmente comenzarán los entrenamientos en Zárate durante la próxima semana.

Cuándo juega Argentina ante Bahamas y Canadá

La Selección argentina afrontará dos compromisos como local en el Espacio DAM de Zárate, en una ventana clave para continuar su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

El primer encuentro será el jueves 26 de noviembre, desde las 21.40, frente a Bahamas. Posteriormente, el combinado nacional recibirá a Canadá el domingo 29, a partir de las 18.10.

Ambos partidos serán televisados en Argentina por TyC Sports y DSports, mientras que a nivel internacional estarán disponibles mediante CourtSide1891 y DAZN.

En cuanto a las entradas, todavía quedan localidades disponibles para el partido frente a Bahamas, que pueden adquirirse a través de www.basquet.id. En cambio, el encuentro ante Canadá ya tiene sus entradas agotadas.

La lista completa de los 24 preseleccionados

Además de Gallizzi, la nómina confeccionada por Prigioni incluye jugadores de amplia trayectoria internacional, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y Leandro Bolmaro, junto a otros representantes del básquet argentino.

Los convocados son:

Franco Baralle (Flamengo, Brasil).

(Flamengo, Brasil). Agustín Barreiro (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Juan Bocca (Racing de Chivilcoy).

(Racing de Chivilcoy). Leandro Bolmaro (Olimpia Milano, Italia).

(Olimpia Milano, Italia). Gonzalo Bressan (Atenas).

(Atenas). Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza, España).

(Casademont Zaragoza, España). Agustín Caffaro (Independiente de Oliva).

(Independiente de Oliva). Francisco Caffaro (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Facundo Campazzo (Real Madrid, España).

(Real Madrid, España). Gonzalo Corbalán (Valencia Basket, España).

(Valencia Basket, España). Martiniano Dato (Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

(Gimnasia de Comodoro Rivadavia). Juan Fernández (Universidad de South Carolina, Estados Unidos).

(Universidad de South Carolina, Estados Unidos). Tayavek Gallizzi (Quimsa).

(Quimsa). Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes, España).

(Movistar Estudiantes, España). Nicolás Laprovittola (Joventut Badalona, España).

(Joventut Badalona, España). Leonardo Lema (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Juan Ignacio Marcos (UCAM Murcia, España).

(UCAM Murcia, España). Tomás Monacchi (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Alex Negrete (Flamengo, Brasil).

(Flamengo, Brasil). Carlos Rivero (Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

(Gimnasia de Comodoro Rivadavia). Juan Pablo Vaulet (Movistar Estudiantes, España).

(Movistar Estudiantes, España). José Vildoza (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Luca Vildoza (Partizan, Serbia).

(Partizan, Serbia). Federico Zezular (Ferro Carril Oeste).

El camino hacia el Mundial de Qatar 2027

Luego de los compromisos ante Bahamas y Canadá, la Selección argentina completará su calendario de Eliminatorias en 2027, cuando dispute sus últimos dos encuentros en condición de visitante.

El 26 de febrero enfrentará a Puerto Rico, mientras que el 1 de marzo se medirá nuevamente con Bahamas.