Una jueza federal ordenó a la ANSES suspender la retención del 20% sobre el beneficio que la expresidenta percibe como viuda de Néstor Kirchner. El organismo tendrá diez días para cumplir la resolución, mientras continúa la disputa judicial por las asignaciones vitalicias.

Hoy 17:09

La Justicia Federal de la Seguridad Social dictó una nueva resolución favorable a Cristina Fernández de Kirchner y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejar de descontarle el 20% de la pensión de privilegio que percibe por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La medida permitirá que la exmandataria reciba más de $3 millones adicionales por mes.

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La decisión fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N.º 1, quien intimó al organismo previsional a suspender las retenciones dentro de un plazo de diez días y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la orden judicial.

La controversia se originó después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social dispusiera, en febrero de este año, restituir provisoriamente la pensión que Cristina Kirchner cobraba como viuda del exmandatario. El beneficio había sido dado de baja por el Gobierno nacional en noviembre de 2024, junto con la asignación vitalicia correspondiente a su condición de expresidenta.

Sin embargo, cuando la ANSES comenzó a pagar nuevamente la prestación en agosto de 2026, decidió aplicar un descuento mensual del 20% sobre el monto bruto, con el argumento de recuperar fondos que consideraba percibidos indebidamente en períodos anteriores.

Según los registros correspondientes a agosto, el haber bruto rondaba los $16 millones mensuales, mientras que la retención representaba aproximadamente $3,2 millones. El organismo pretendía recuperar mediante ese mecanismo una suma superior a los $660 millones.

Por qué la Justicia ordenó frenar el descuento

En su resolución, la magistrada sostuvo que la medida cautelar que había dispuesto la restitución de la pensión no autorizaba a realizar descuentos automáticos sobre el beneficio.

Además, explicó que la resolución administrativa utilizada por la ANSES como fundamento solamente contemplaba la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes para reclamar las sumas que el Estado considerara indebidamente percibidas, pero no habilitaba al organismo a efectuar retenciones directas.

Por ese motivo, la jueza dispuso que la ANSES “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.

La defensa de Cristina Kirchner también había solicitado el pago de haberes retroactivos e intereses, correspondientes al período comprendido entre la firmeza de la medida cautelar y el momento en que comenzó a cobrar nuevamente. Sobre ese punto, la magistrada remitió a lo resuelto anteriormente, mientras que rechazó el pedido de nulidad de la resolución administrativa cuestionada.

El conflicto por las prestaciones de privilegio se inició luego de que el Gobierno de Javier Milei resolviera suspender los beneficios que recibía la exmandataria, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Posteriormente, la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema.

Actualmente, Cristina Kirchner percibe de manera provisoria únicamente la pensión correspondiente a Néstor Kirchner, mientras que la asignación vitalicia como expresidenta continúa suspendida.

La decisión judicial no resuelve definitivamente el conflicto sobre el derecho a cobrar estas prestaciones. La restitución sigue amparada por una medida cautelar y la ANSES mantiene abierta la posibilidad de recurrir a instancias superiores, mientras la Justicia continúa analizando la cuestión de fondo.