El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que los pagos comenzarán este jueves 19 de noviembre. Los beneficiarios que no poseen tarjeta deberán concurrir según la terminación de su DNI, mientras que en el interior provincial se abonará sin cronograma.

Hoy 17:15

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a noviembre 2026 para todos los beneficiarios de Planes de Emergencia, que se hará efectivo en esta oportunidad junto con la segunda cuota del bono otorgado por el Gobierno de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pago presencial para los beneficiarios que no poseen tarjeta se iniciará este jueves 19, con las personas cuyos documentos de identidad finalizan en 0, 1, 2, 3, 4 o 4. Mientras que el viernes 20 se completará con aquellos que tienen DNI terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.

A los beneficiarios de Capital y Banda se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a su terminación del DNI a la sucursal más cercana a su domicilio del Banco Santiago del Estero, en horario de atención al público.

En las sucursales ubicadas en otros puntos de la provincia el pago se hará sin cronograma a partir del jueves 19.